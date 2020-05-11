Выход из режима самоизоляции в Волгограде: когда волгоградцы выйдут на работу

Волгоградцам предстоит еще как минимум три недели сидеть дома и соблюдать карантинные ограничения - режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая 2020 года. Такое решение приняли на заседании оперштаба под руководством губернатора Андрея Бочарова 11 мая. При этом президент России в своем обращении в это день заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершается, но массовые мероприятия по-прежнему под запретом. Далее решения будут принимать на уровне каждого региона в зависимости от ситуации по коронавирусу. Уже ясно, что с 14 мая 2020 произойдет ослабление режима самоизоляции в Волгограде, ясно и как будет проходить выход из самоизоляции в Волгоградской области с 20 маяhttps://www.volgograd.kp.ru/daily/27127/4215181/. А вот откроют ли детсады, как будут работать школы и учиться школьники, пока не ясно.

Как сообщает "КП-Волгоград" со ссылкой на документы, с 12 мая 2020 возобновят работу суды. Смогут выйти на работу сотрудники судов, прокуратуры, дружинники, казаки.

С 14 мая 20202 произойдет следующее ослабление режима самоизоляции в Волгоградской области: волгоградцам разрешили прогулки и индивидуальные пробежки и занятия спортом на улице по часам. Но держать дистанцию - обязательно!

Если все будет хорошо, и Волгоградская область избежит резкого скачка числа заболевших коронавирусом, то начиная с 20 мая 2020 в Волгограде разрешат возобновить работу предприятиям и организациям потребительского рынка, тогда же откроются стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров и ряд других объектов.

Садики и школы будут закрыты до 31 мая. Дистанционное обучение у школьников продолжится.

При этом с 20 мая 2020 в Волгоградской области вводят масочный и перчаточный режим - носить индивидуальные средства защиты будет обязательно для всех при нахождении в общественных местах и в общественном транспорте.

Текст постановления губернатора №265-п от 11 мая 2020.

Текст постановления губернатора №265-п от 11 мая 2020.

Как сообщает «КП-Волгоград», ранее Роспотребнадзор рекомендовал выходить из режима самоизоляции и ослаблять карантинные ограничения по коронавирусу в три этапа. На первом разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также откроют маленькие магазины и предприятия сферы бытовых услуг. Затем можно будет открыться магазинам большей площади. И только затем, уже на третьем этапе, разрешат работу ТРЦ, сфере развлечения, культуры и досуга.