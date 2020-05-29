2020-05-29T18:33:34+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 16 июня

Карантинные ограничения не снимут до 16 июня 2020. Период самоизоляции в Волгограде и области продлили [публикуем постановление губернатора, до какого числа продлится]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Соблюдать карантинные ограничения волгоградцам придется еще долго.Соблюдать карантинные ограничения волгоградцам придется еще долго.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоградцы уже два месяца, начиная с марта, живут в режиме самоизоляции по коронавирусу. Весна для многих прошла стороной. И терпеть придется еще как минимум две недели грядущего лета. В пятницу, 29 мая, губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому карантинные ограничения в регионе в ближайшее время не снимут. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, режим самоизоляции в Волгоградской области продлили вплоть до 16 июня 2020 года. Сохраняется на все это время и масочный режим, и необходимость ходить в жару в общественных местах, магазинах и на транспорте в перчатках.

Губернатор Андрей Бочаров предложение главного санитарного врача Ольги Зубаревой поддержал и заявил, что все принятые решения относительно ограничений по самоизоляции продолжат действовать в Волгоградской области в полном объеме. А жителей попросил ответственно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования до 16 июня. Ведь именно эти полмесяца будут являться определяющими при принятии решения о снятии ограничительных мер.

Уведомления, справки, маски и перчатки остаются. Единственное, выпускникам 9-х и 11-х классов официально разрешили выходить дома и писать в уведомлении - на экзамен. Ведь ЕГЭ и прочие моменты, связанные с окончанием школы, никто не отменял. Так что у волгоградцев теперь уже 16 причин для выхода из дома.

За последнюю неделю число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области выросло на 36% - 2714 человек. По уровню заболеваемости регион обогнал соседнюю Ростовскую область. При этом число тестов на коронавирус растет, половина инфекционных коек остается незанятой, хотя в районах области и появилось несколько ковидных очагов. А уровень смертности пациентов с COVID-19 в Волгограде самый низкий на юге России - умерли 18 человек, в том числе врач-терапевт.

В целом же Волгоградская область пока не достигла установленных на федеральном уровне критериев для того, чтобы отменить карантинные ограничения и самоизоляцию с 1 июня. Главным показателем для этого Роспотребнадзор считает «коэффициент распространения инфекции» - он должен быть меньше единицы на протяжении хотя бы недели. В нашем же регионе эта цифра постоянно скачет, срывая стабилизацию ситуации. Обстановка непростая, заявил губернатор. Так что до 16 июня сидим дома.

Текст постановления губернатора Волгоградской области №179 о введении карантинных ограничений в новой редакции (постановление №331 от 29.05.2020).

Данные ИЦК.

Данные ИЦК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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