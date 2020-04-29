2020-04-29T17:30:39+03:00
Общество

Волгоградцам разрешили навещать родственников в самоизоляции

В правила передвижения по Волгоградской области в период самоизоляции внесли пункты про самозанятых и поездки к нетрудоспособным родственникам [публикуем постановление]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы могут официально навещать своих бабушек и дедушек.Волгоградцы могут официально навещать своих бабушек и дедушек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области продлили до 11 мая 2020 включительно. Но при этом внесли дополнительные пункты в правила передвижения по региону. Теперь жители Волгограда и области официально могут навещать своих пожилых родственников, чтобы ухаживать за ними, помочь по хозяйству, привезти продукты, лекарства и прочие необходимые вещи. Еще один пункт касается самозанятых, которым не запрещено работать во время самоизоляции постановлением губернатора №179.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, по-прежнему в Волгограде и области можно выходить из дома только по уважительной причине. Среди них поход в магазин и прогулка с собакой не далее сотни метров от дома. Также можно выносить мусор, ездить на работу, в больницу, на дачу. А сотрудники тех предприятий и организаций, деятельность которых остановлена в эти дни, могут наведываться на производство и в офис для обеспечения его безопасности, начисления зарплаты и налогов, а также оформления или расторжения трудовых отношений.

А вот проаннонсированных на днях вице-губернатором Анной Писемской пробежек и велопрогулок в списке разрешенных в Волгограде по-прежнему не оказалось.

Уведомление об убытии из места проживания по-прежнему можно как распечатать, так и написать от руки. Также с собой нужно носить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Так выглядит полный обрацец уведомления об убытии из места проживания в Волгоградской области.

Так выглядит полный обрацец уведомления об убытии из места проживания в Волгоградской области.

На перечень всех причин теперь не хватает страницы.

На перечень всех причин теперь не хватает страницы.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ИСТОЧНИК KP.RU

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