Рейсы каждые 3 минуты, справка с работы не нужна: все о спецрейсах транспорта в Волгограде с 1 апреля

В Волгограде с 1 апреля 2020 года перестает ходить общественный транспорт (такое было в последний раз, наверно, только во время войны). И, к сожалению, это не шутки. Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому с 1 по 5 апреля 2020 года прекращается перевозка людей и багажа по межмуниципальным и пригородным маршрутам, а в городе перевозить пассажиров будут только специальными маршрутами, организованными мэрией. У волгоградцев в связи с этим много вопросов, ведь далеко не все могут себе позволить остаться дома – работу медикам, сотрудникам полиции, прокуратуры, чиновникам и работникам многочисленных продуктовых магазинов никто не отменял. Как добраться на работу, если ничего не ходит? На многие важные вопросы, касающиеся работы городского транспорта, дал ответ «КП-Волгоград» вице-мэр Волгограда Сергей Разумный.

- Сколько машин конкретно будет работать на каждом из оставшихся маршрутов в Волгограде? Кто и как будет отслеживать, чтобы в транспорте не было давки, чтобы можно было соблюдать дистанцию между людьми в полтора метра (как вы рекомендуете)? И как будут отслеживать, едет ли человек на работу на этом автобусе или на ярмарку погулять?

- Да, в общественном транспорте будут интересоваться тем, куда направляется тот или иной человек и сотрудником какой компании он является.

Что касается пассажиропотока: на конечных маршрутах транспорта будут дежурить наши специалисты и смотреть за наполняемостью машин и за соблюдением четкого графика в движении. Интервал движения должен составлять от 3 до 10 минут между машинами. И главное: на каждый опорный маршрут у нас в резерве будет стоять по пять автобусов с водителями, которые будут готовы выйти на линию по звонку. Транспорт обрабатывается перед выходом из парка и на конечных остановках – на каждом кольце в каждую сторону.

Если человек не работает на предприятии жизнеобеспечения, может ли он воспользоваться этими автобусами?

Волгоградцы должны понимать, что карантин из-за коронавируса - это не выходные дни и не отпуск. И без веских причин не следует появляться в общественных местах, включая общественный транспорт. Спецтранспорт организован только, чтобы доставлять работников предприятий жизнеобеспечения города или имеющих непрерывный производственный цикл.

- Карта «Волна» будет действовать в этот период?

- Да, транспортной картой можно будет оплачивать проезд, как и прежде. Не будут действовать только льготные проездные билеты. Также можно расплатиться наличными.

- Как будут добираться сотрудники медучреждений в период ограничений?

Время работы общественного транспорта как раз будет завязано на режиме работы основных учреждений в городе. Если будет необходимость, будем пересматривать графики движения. Буквально сегодня-завтра мы согласуем эти моменты с комитетом здравоохранения. Так что этот перечень маршрутов и графиков будет еще дополнительно доработан. Не исключено, что облздрав переведет еще дополнительно врачей на удаленный режим работы, и до минимума сократим число сотрудников в поликлиниках и больницах.

«НАДЕЕМСЯ НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ МАРШРУТЧИКОВ»

- Кто будет проверять коммерческий транспорт? Будут ли наказывать маршрутчиков, которые выйдут в период самоизоляции на маршруты?

- Все маршрутчики сегодня утром получили уведомления о том, что они обязаны приостановить работу в эти дни. Но мы надеемся тут исключительно на сознательность самих перевозчиков и наших граждан. Однако, не исключено, что кто-то в этот период продолжит работать, хотя в маршрутке соблюсти дистанцию в полтора метра между людьми, как вы понимаете, невозможно. Будут следить сотрудники ГИБДД и УГАДН.

- Кто и как будет контролировать таксистов в период режима самоизоляции? Не поднимут ли они расценки в связи с этим?

- Водители такси обязаны ездить в масках. Также будет подготовлено обращение в антимонопольный комитет, чтобы они проконтролировали ценообразование. Чтобы таксисты не поднимали цены. Работа с таксистами ведется.

Пока к работе транспорта в период всеобщей самоизоляции с 1 по 5 апреля 2020 года больше вопросов, чем ответов. Неизвестна судьба жителей области. Организуют ли спецрейсы для жителей пригородов Волгоградской области (Городище, Светлый Яр, Волжский, Краснослободск и т.д.), которые работают в Волгограде – непонятно. Областной комитет транспорта пока этой информацией не поделился. Маршрутчики пока в недоумении – никаких распоряжений, как им работать дальше, они не получили. Не в курсе пока и ГИБДД, сколько человек задействую во время проверки исполнения постановления губернатора. Ведь на них возложена ответственность вместе с работниками УГАДН проверять, ушли ли в изоляцию маршрутки.

СПРАВКА «КП»

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ С 1 ПО 5 АПРЕЛЯ

Для обеспечивающих жизнедеятельность города – коммунальщиков, силовиков, медиков, чиновников, работников заводов оставят только 9 автобусов, 1 один трамвай и электричку. Добраться на них можно будет до работы и обратно по утрам и вечерам - с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00. В остальное время уехать куда-либо можно будет только на личном авто. Продолжат работать такси.

С 1 по 5 апреля 2020 в Волгограде будут ходить спецмаршруты: электричка от «Шпалопропитки» до станций «Волгоград-1» и «Тракторная»; трамвай «Судоверфь - АО «Каустик»; автобусы: «К/р «Юбилейный» - «ТРК «Мармелад»; «Пл. Возрождения – Алюминиевый завод»; «Пос. Водстрой - пос. ГЭС»; «Больничный комплекс - Тулака»; «Жилгородок – Родниковая долина»; «Пос. ГЭС – ВолгоГРЭС»; «Ж/д вокзал - пос. ГЭС»; «Ж/д вокзал – пос. Горьковский»; «Ж/д вокзал – ж/д больница»; «Аэропорт – ж/д вокзал».

КАК УЕХАТЬ С ДАЧИ ИЗ-ЗА ВОЛГИ?

С 1 апреля администрация решила приостановить движение речных трамвайчиков. Что касается острова Сарпинского, то сообщение с землей сохранится, но только строго дважды в сутки. Круглогодичный рейс «Руднева - Сарпинский» будет курсировать в сторону острова в 8-00 и 18-00, в 8-20 и 18-20 – обратно.

- Маршрут на Культбазу будет отменен. Но в среду в одностороннем порядке с Культбазы рейс будет работать. Обращаем на это внимание тех, кто сейчас там находится. Также отмечу, что теплоходу маршрута «Руднева - Сарпинский» будет перевозить только жителей с пропиской, - прокомментировал замглавы администрации Сергей Разумный.