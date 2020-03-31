2020-03-31T16:59:55+03:00
Общество

Можно ли ездить на работу в Волгограде в период самоизоляции по коронавирусу

Ограничения режима домашней самоизоляции из-за угрозы коронавируса вновь ужесточили. На улицу без документов с 1 апреля 2020 в Волгоградской области выходить нельзя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ездить на работу можно будет ограниченному числу волгоградцев.Ездить на работу можно будет ограниченному числу волгоградцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Волгоградской области с 1 апреля 2020 из-за угрозы коронавируса ввели режим обязательной самоизоляции для всех без исключений. Без уважительной причины из дома выходить никому нельзя. Как же быть тем, чьи предприятия и организации все эти пять дней продолжают работать, обеспечивая жизнь остальных волгоградцев? Ездить на работу во время действия карантина можно продавцам, полицейским, врачам, чиновникам, сотрудникам транспортных, коммунальных предприятий, СМИ – всем тем, кто категорически не может работать на удаленке и не может не работать вообще. Для них в Волгограде и Волжском ввели специальные маршруты автобусов. Правда, они будут ходить только несколько часов утром и вечером.

- Допуск пассажиров в автобусы будет осуществляться по пропускам организаций, служебным удостоверениям органов жизнеобеспечения и правопорядка, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волжского.

Покидать место проживания в Волгограде и области во время самоизоляции также разрешается только при наличии документов, среди которых обязательно должен быть паспорт. А у тех, кто поедет на работу, должны быть справки от вашего предприятия, организации или ведомства. Просто так гулять по улицам Волгограда с 1 по 5 апреля 2020 жителям города и области нельзя. Так, например, для сотрудников СМИ, которые будут выходить из дома, обязательные документы - удостоверение и редакционное задание на каждый день. В документе должны быть четко прописаны адреса места проживания, редакции и перечислены все места, где журналист должен быть по работе.

График движения спецмаршрутов на время режима самоизоляции в Волгограде.

График движения спецмаршрутов на время режима самоизоляции в Волгограде.

Ограничения не распространяются на сотрудников МВД, МЧС, Роспотребнадзора и других служб. А работодателей также обязали организовать режим самоизоляции на дому всем сотрудникам по возможности, обеспечить дезинфекцию помещений и доставку на работу и обратно тех, чье присутствие действительно необходимо на рабочем месте. На входе всем должны измерить температуру - никого с повышенным градусом или признаками ОРВИ не допускать до работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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