Мэр Волгограда: за невывоз мусора сделают перерасчет

За две с половиной недели с момента, когда за весь мусор в Волгограде стал отвечать единый регоператор по обращению с ТКО, город зарос свалками. В первые дни 2019 года мусор из половины городских дворов вообще не вывозили. Сотни контейнерных площадок выпали из поля зрения ООО «Управление отходами - Волгоград», на сотни не хватило новых евроконтейнеров, которые могут обслуживать импортные мусоровозы. Проблема не решена до сих пор. А волгоградцам скоро уже придут счета с немалыми суммами за вывоз мусора, которого, по сути, не было. «Волгоградцам сделают перерасчет за некачественно оказанную и не оказанную услугу по вывозу мусора», заявил глава волгограда Виталий Лихачев, который 18 января отправился в рейд по городским мусоркам вместе с чиновниками и представителями регоператора.

Так заросла контейнерная площадка на Триумфальной, 7.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- На данный момент ведутся расчеты, как компенсировать жителям созданные неудобства, - подтвердил слова мэра врио гендиректора ООО «Управление отходами - Волгоград» Алексей Савенков.

Городские службы все это время мониторили ситуацию, какие площадки убирались вовремя, какие не убирались совсем. Перерасчет сделают жителям только заросших мусором дворов.

- Каждый день специалисты в районах эти вещи фиксировали, - говорит Лихачев. - Поэтому с 25 числа начнем совместно с регоператором делать перерасчеты.

На Тарифной, 12, площадку уже привели в порядок. Здесь тоже была огромная свалка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тем временем, регоператор по вывозу мусора в Волгоградской области признает, что при планировании своей деятельности он допустил ряд ошибок. И заявляет, что эти ошибки сейчас корректируются. Правда, конкретных сроков расчистки города от свалок и гарантий все еще дать не может.

ЛОГИСТОВ УВОЛИЛИ

Разработать маршруты и построить всю логистику регоператор должен был еще в декабре. Но не срослось. Логисты были неместные, построили все неправильно, их уже уволили. И начали все сначала.

- На данный момент формируются маршруты. Мы имеем 43 маршрута, которые все еще корректируются. Мы считаем, что к 25 января ситуация выровняется, - неуверенно обещает Савенков.

Тем временем, мэр пытается добиться конкретики по вывозу мусора в частном секторе, который уже «по уши» в свалках. Не выходит.

- Сегодня регоператор не вывесил даже расписание. Люди, особенно в частном секторе, где был бестарный способ вывоза, не понимают, когда у них мусор будут забирать. Мы пытаемся добиться, чтобы было четкое расписание. Скажите, наконец, когда люди узнают расписание. На Ангарском, в других районах частного сектора. Когда? - требует Лихачев.

- Я сейчас не готов, - отвечает Савенков.

- У нас не так много частного сектора. Вы что, с Луны прилетели? - удивляется мэр. - Здесь везде раньше мусор вывозили. Когда люди будут понимать, когда к ним будет приходить машина?

Но четкого ответа от регоператора мэр так и не услышал. Только расплывчатое «до конца месяца…».

- Мы понимаем, что допустили какие-то просчеты при подготовке к заходу регоператора, - говорит врио гендиректора ООО «Управление отходами - Волгоград» Алексей Савенков. – Но сейчас мы стараемся их устранить.

На сегодняшний день у ООО «Управление отходами - Волгоград» имеется 88 машин. Из них 54 мусоровоза, 14 мультилифтов, плюс бункеровозы и погрузчики. Ждут прихода с завода двух мусоровозов и поставки еще пяти машин. Вся эта техника должна была начать работать еще с 1 января.

МУСОР ВЫГРЕБАЮТ ВСЕМ, ЧТО ЕСТЬ

Комиссия 18 января побывала в нескольких дворах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, где с мусором ситуация самая напряженная. На Триумфальной, 12, зачистку делали еще 4 января. А рядом – у дома №7, вывозят свалку силами муниципальных предприятий. Поначалу куча мусора росла здесь из-за отсутствия новых контейнеров. Площадка долгое время отсутствовала в маршруте из-за ошибки логистики.

У МУП «Северный» специализированной техники нет. Так что работают, с тем, что есть - тракторы, «КамАЗы», лопаты. Плюс вернули во дворы технику, которая может обслуживать старые металлические контейнеры. Задействовали на уборке восемь погрузчиков и 24 самосвала. Конечно, не за счет городского бюджета. С регоператором заключили договор, по которому он все эти расходы и оплатит. Только за 17 января очистили более сорока контейнерных площадок.

Во дворах на улице Титова тоже работают муниципальные службы. Они начали разгребать мусорки, ситуацию на которых с начала года отслеживает "КП".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во многих дворах мусор из старых контейнеров вывозят силами МУПов. А кучи, которые наросли за 18 дней работы регоператора, руками перекладывают в опустошенные баки дворники. За две с половиной недели свалки намертво сковало льдом. Приходится сначала поработать тяпкой. Так что дело это не быстрое.

ТРЕТЬ МУСОРОК ВОЛГОГРАДА «ПОТЕРЯЛАСЬ»

- За вчерашний день мы в общей сложности вывезли 5700 кубометров мусора со всего города, - отчитывается Савенков. При этом в контракте, по которому работает регоператор, для Волгограда значится более 6800 кубических метров в сутки. Именно такие объемы закладывали в тарифы.

- На данный момент нам известно о 184 проблемных точках, - рапортует регоператор.

На деле их куда больше.

Если еще неделю назад в офисе регоператора «КП-Волгоград» заявили, что в городе всего около 1800 контейнерных площадок, то сегодня их насчитали уже 2900. Около 30% из них все еще не оборудованы новыми контейнерами. Поставку тысячи новых баков ждут к концу недели.

- Тридцать процентов - это очень много. Даже пять процентов бросаются в глаза, особенно, если такая куча мусора выросла в вашем дворе, - отметил Лихачев.

Соседние дворы превратились в каток, только к приезду мэра здесь посыпали песочком.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед приездом городского главы дворники высыпали на покрытую толстым слоем льда дорогу несколько ведер песка. А в соседнем дворе – сплошной каток, красуются метровые сосульки и глыбы льда на козырьках подъездов. Но мэр туда не зашел.

А на голову грозят свалиться глыбы льда.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Следующий двор на Спартановке, набережная Волжской флотилии, 7а. Здесь тоже работают муниципальные службы. Мусор с контейнерной площадки вычищают чуть ли не вручную, вывозят трактором. Проблемных точек еще много.

На зачистку свалок вышли муниципальные предприятия. Специализированной техники у них нет. Так что работают, с тем, что есть.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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