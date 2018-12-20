Тарифы на вывоз мусора установили в Волгоградской области

Жители Волгоградской области с 1 января 2019 года будут платить за вывоз мусора отдельной строкой. В квитанции она будет обозначена как коммунальная услуга «обращение с ТКО». 20 декабря коллегия комитета тарифного регулирования региона установила тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. «Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114,92 рубля, частном домовладении - 113,25 рубля в месяц», - сообщила «КП-Волгоград» председатель комитета Светлана Горелова. Тариф за вывоз ТКО сделали единым по всему региону и для города, и для села.

Напомним, с 1 января 2019 года в волгоградской области приступает к работе единый региональный оператор по обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы). Заниматься сбором, перевозкой и утилизацией мусора будет ООО «Управление отходами - Волгоград».

- Эксперты комитета провели доскональную и жесткую экспертизу заявки регионального оператора на установление тарифа за услугу по обращению с ТКО. В результате проект тарифа был снижен почти на треть, - отметила Светлана Горелова.

Сейчас в Волгограде и пригороде жители частного сектора платят за вывоз мусора 125 - 137 рублей с человека. Так что для них тариф будет ниже. А вот обитателям многоэтажек с нового года придется раскошелиться. Для них плата за вывоз мусора вырастет примерно в три раза.

В 32 муниципалитетах Волгоградской области плату за вывоз мусора брали с квадратного метра жилой площади. При этом в некоторых районах сумма была на порядок больше, чем в других. В 160 муниципалитетах плата разнилась от 50 до 150 рублей с человека. Более чем в 250 сельских поселениях за вывоз мусора до этого вообще не платили. Теперь все будут платить одинаково.

- За вывоз мусора платить нужно. У нас много свалок, которые нужно убирать. И убирать их бесплатно никто не будет. Так что тариф в 113 - 115 рублей - это обоснованная цена. Пока тариф установлен лишь на год. Сегодня волгоградцы платят за вывоз мусора от 45 до 800 рублей в зависимости от дома и площади жилья. Конечно, с переходом на плату из расчета с человека для большой семьи сумма значительно вырастет. Но если плата за жилищно-коммунальные услуги превысит 22% дохода семьи, можно обратиться за субсидией, - считает председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. - Мы обсуждали вопрос о том, что для города и села ввели единый тариф и, таким образом, поставили в равные условия всех жителей Волгоградской области. Если взять жителей отдаленных сельских территорий, то путь на полигон или так называемое плечо длиннее и для них вывоз мусора выходит очень дорого. К тому же у нас немало сел, откуда мусор вообще никогда раньше не вывозили, и плату будут брать впервые. Главам сельских поселений придется оборудовать специальные площадки. Не секрет, что в некоторых деревнях и асфальтовой дороги нет. Так что вряд ли контейнерные площадки поставят через каждые 100 метров, скорее, будет одна на село, куда нужно будет свозить весь мусор.