Свалка на свалке: регоператор не справляется с вывозом мусора в Волгограде

В Волгограде 2019 год начался как самый настоящий год свиньи - контейнерные площадки переполнены, во дворах растут горы мусора, свалка на свалке. С 1 января 2019 года в Волгоградской области приступил к работе единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). И на данный момент со своей работой в Волгограде он не справляется. Город зарастает мусором. «Чувствуем себя как в городе-свинарнике и при этом должны будем заплатить за вывоз мусора в несколько раз больше, чем раньше», - жалуются волгоградцы. Больше всего недовольных в Краснооктябрьском районе.

Корреспондент «КП-Волгоград» прошелся по всем контейнерным площадкам, расположенным в квадрате улиц Таращанцев – Пельше – Еременко – Титова в Краснооктябрьском районе. Из восьми «мусорок» в порядке лишь одна.

Свалка на улице Пельше, 11.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Остальные заросли пакетами с остатками новогоднего застолья. И этот микрорайон далеко не исключение. Жалобы поступили в редакцию также из Кировского, Ворошиловского, Тракторозаводского, Дзержинского районов.

Так выглядит 3 января двор на улице Титова, 17, 19 - Еременко, 130. Мусор растаскивают бомжи и собаки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первые два дня 2019 года мусор во многих местах вообще не вывозили. Где-то еще до праздников установили новые пластиковые контейнеры, на часть площадок их привезли, когда места для контейнеров уже не осталось – до такой степени разрослись свалки. Где-то из четырех – пяти контейнеров опустошают лишь один. Не справились и с уборкой площадок после погрузки в мусоровоз.

Свалка на улице Депутатской, 6а.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- На сегодняшний день в нашем доме парализована работа всех мусоропроводов, так как они забиты, и мусороприемная площадка переполнена не вывезенным мусором, - отмечает житель дома №10А на улице 8-й Воздушной Армии Виктор Акельев. - До 1 января 2019 года за вывоз мусора в нашем доме платили 1,54 рубля с 1 м2 жилой площади. То есть на стандартную 2-комнатную квартиру площадью 55 м2 платеж составлял 84,7 рубля в месяц. За эту сумму мы получали ежедневный вывоз 8 мусорных контейнеров. В нашей семье 3 человека, то есть та же услуга теперь будет обходиться в 344 рубля 76 копеек. С 1 по 3 января региональный оператор был у нас всего 1 раз и забрал всего 3 контейнера. Во многих дворах мусор не вывозился ни разу. Получается, что теперь услуга предоставляется в 8 раз меньше, а платить за нее мы должны в 4 - 5 раз больше.

Контейнерная площадка дома №10А на улице 8-й Воздушной Армии. Фото: Виктор АКЕЛЬЕВ.

В Волгограде за весь мусор отвечает ООО «Управление отходами - Волгоград». На горячей линии регоператора в новогодние праздники принимают жалобы по телефону 8-800-350-43-48 3, 4, 5 и 8 января с 9.00 до 18.00 часов. До диспетчера корреспондент дозвонился с первого раза.

А вот и единственная образцовая контернейная площадка в микрорайоне - улица Депутатская, 4 - 6.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- У вас мусор не вывезли? Диктуйте адрес, оформим заявку, - вежливый мужской голос на том конце провода звучит примиряюще. - Мусор скоро вывезут.

Так выглядит 3 января двор на улице Титова, 9 - 11.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А пока волгоградцы ждут обещанный мусоровоз, свалки во дворах по-прежнему растут.

Контейнерная площадка во дворе домов №13, №15 на улице Титова. В стороне сиротливо приютился один новый контейнер. Его опустошили, остальные - нет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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