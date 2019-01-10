Как получить перерасчет платы за невывоз мусора

С 1 января 2019 года, когда за вывоз мусора в Волгоградской области стала отвечать компания «Управление отходами - Волгоград», областной центр превратился в большую помойку. Единый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обещал зачистить свалки на контейнерных площадках к 10 января. Но с задачей не справился. Мусорных куч в Волгограде еще немало. По области - еще больше. Платить за такую работу жителям области придется с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме по 114,92 рубля, в частном домовладении - по 113,25 рубля в месяц. Но можно и потребовать перерасчета за неоказанную или некачественно оказанную услугу по вывозу мусора, в квитанции за январь-2019 она появится отдельной строкой - обращение с ТКО. «КП-Волгоград» поинтересовалась у экспертов в области ЖКХ, как получить перерасчет и что для этого нужно.

Кому предъявлять претензии по некачественному вывозу мусора?

Если ваш дом обслуживает управляющая организация - УК, ТСЖ, ТСН или другой кооператив, то договор на обращение с ТКО с региональным оператором оформляет она. В этом случае для жителей дома именно УО считается исполнителем услуги, и все претензии предъявляются ей.

- По факту неоказания услуги по обращению с ТКО или некачественному оказанию услуги должен быть составлен акт. На его основании и нужно требовать перерасчета, - рассказала «Комсомолке» руководитель Центра содействия развитию общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Если вы проживаете в частном секторе, в вашем многоквартирном доме непосредственное управление или на общем собрании было принято решение о переходе на прямой договор с поставщиком услуги, то обращаться нужно непосредственно к регоператору - ООО «Управление отходами - Волгоград». В остальных случаях обращение по невывозу мусора направляйте в управляющую организацию, которая заключала договор с региональным оператором.

Так что о нарушениях по качеству коммунальной услуги «обращение с ТКО» сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации. Отреагировать на заявку должны в течение двух часов и согласовать с вами дату и время проверки нарушения качества услуги. В противном случае составить акт по факту невывоза мусора по установленному Минстроем образцу может председатель совета МКД. Понадобится несколько экземпляров - по одному каждой заинтересованной стороне. Именно этот акт и будет основанием для проведения перерасчета.

Как часто должны вывозить мусор?

Согласно п. 8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 «контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно». По Правилам № 354* в холодное время года, когда среднесуточная температура +5°C и ниже, вывозить мусор из мест накопления должны не реже одного раза в трое суток. В теплое время года (среднесуточная температура выше +5 °C) - ежедневно. В течение одного месяца допустимо отклонение от этой нормы суммарно не более чем на 72 часа. Единовременно в холодное время года вывоз мусора могут задержать не более чем на 48 часов, в теплое время года - не более чем на 24 часа.

Сколько вычтут на некачественную услугу по обращению с ТКО?

Плату за обращение с твердыми коммунальными отходами должны снизить на 3,3% от размера платы за каждые 24 часа отклонения от нормы суммарно в течение месяца. Если услугу не оказали, то соответственно и плата может вовсе не начисляться.

В квартире никто не прописан. Нужно ли платить за вывоз мусора?

Если в квартире никто не прописан и временно не зарегистрирован, начислять плату за обращение с ТКО будут по количеству собственников квартиры (п.148 (36) Правила № 354). При этом если вы отсутствовали в квартире более пяти дней, можно сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по вывозу мусора.

Куда жаловаться на регионального оператора по обращению с ТКО?

На предоставление некачественной услуги - в жилищную инспекцию Волгограда или региональный Госжилнадзор. Сделать это можно при помощи ГИС ЖКХ.

На нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил - в Роспотребнадзор.

На проблемы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, нарушением лицензии, - в Росприроднадзор.

Если жалобы в эти инстанции не помогли - в прокуратуру.

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*Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

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