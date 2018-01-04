В мусорном коллапсе в Волгограде регоператор винит предшественников и УК

Волгоград зарастает горами мусора. Жалобы от горожан на контейнерные площадки, которые превратились в свалки, приходят со всех районов города. Соцсети пестрят доказательствами того, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не справляется со своими обязанностями. Волгоградцы возмущены, что должны платить 113 - 115 рублей в месяц за такую работу, вернее, ее отсутствие. При этом ООО «Управление отходами - Волгоград», которое с 1 января 2019 полностью отвечает за вывоз мусора, называет сложившуюся в городе ситуацию не иначе как мусорный коллапс и перекладывает ответственность за нее на прежних перевозчиков и управляющие компании. А также на самих волгоградцев, которые во время новогодних праздников производят больше отходов, чем обычно.

За последние сутки свалки во дворах разрослись.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сильнее всего зарос мусором за четыре дня 2019 года Красноармейский район Волгограда. Там порядка ста контейнерных площадок превратились в свалки.

- Чтобы вывезти эти свалки необходимо порядка 150 автомобилей самосвалов КамАЗ, - отмечает представитель ООО «Управление отходами - Волгоград».

Следом по захламленности идут северные районы – Краснооктябрьский и Тракторозаводский.

ОДИН КОНТЕЙНЕР ВМЕСТО ШЕСТИ

Новые пластиковые контейнеры регоператор обещал привезти и установить во всех дворах Волгограда еще до 28 декабря 2018 года. Но по факту сейчас заняли свои места только чуть больше 3000 мусороприемников. Остальные 1400 начали постепенно развозить только после нового года. Во многих дворах вместо пяти - шести прежних баков на замену привезли лишь один - два. Мусоровозы забирают отходы только из этих самых контейнеров нового образца, да и то нерегулярно. Во многих дворах машины регоператора впервые появились лишь 2 января. А в следующий раз – лишь четвертого. Там же, где новых пластиковых баков еще нет, мусор и вовсе не вывозится. Вот и разрастаются свалки в Волгограде до свинских размеров.

В части дворов привезли меньше контейнеров, чем нужно. Улица Еременко, 126.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Составлять реестр всех контейнерных площадок города начали задолго до того, как ООО «Управление отходами - Волгоград» официально приступил к работе. Работали над ним и администрация города, и сам регоператор. Но как-то случайно ни те, ни другие не заметили несколько сотен мусорок.

- Мы проводили мониторинг контейнерных площадок Волгограда, и мы считали, что все они занесены на нашу карту. Это связано с УК, которые не выставляли контейнеры на площадки, а пользовались выкатными, скорее всего. Мы их просто не увидели, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель транспортно-производственной службы ООО «Управление отходами - Волгоград» Андрей Калинин.

В действительности выпали из поля зрения мусорщиков сотни крупных площадок, в том числе на 5 - 8 контейнеров, и вовсе не выкатных.

А где-то их до сих пор нет. Улица Еременко, 128.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЛОМОВОЗ ПРОТИВ МУСОРА

В Волгограде на сегодняшний день по данным регоператора работает около 70 мусоровозов.

- С нынешними большими объемами мусора этого, конечно, недостаточно. И нам приходится работать продолжительное время в интенсивном режиме, - признает Андрей Калинин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/685107" frameborder="0"></iframe> Ломовоз против мусора. Так в Волгограде разгребают свалки.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зачищают горы мусора при помощи ломовоза. Изначально эта техника предназначена для загрузки металла. Ее модернизировали, сделали лепестки более плотными и теперь она может грузить мусор. В городе сейчас работают три таких машины.

Разгребают мусор при помощи ломовоза. Таких в Волгограде три.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На площадку у дома №12 на улице Триумфальной в Краснооктябрьском районе новые контейнеры привезли только 4 января.

- Сделали это специально, чтобы не ставить баки прямо в мусор. Сначала мы проводим очистку контейнерной площадки, - поясняет представитель регоператора по обращению с ТКО.

Кстати, все старые баки кому-то принадлежат – управляющим компаниям, ТСЖ, организациям. Поэтому регоператор их с площадок не вывозит. А лишь переворачивает, чтобы их снова не наполняли мусором, и ждет, пока старыми контейнерами распорядятся собственники. Порой, делают это по-свински.

На Триумфальной, 12, свалка больших масштабов. Ее зачищают в числе первых.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мусор из старых переполненных баков в нашем дворе просто вытряхнули на землю, - рассказал «КП-Волгоград» житель Тракторозаводского района Олег Закачурин. - Сами контейнеры погрузили на машину и увезли. А мусор так и остался. И пока не появились новые баки, здесь выросла огромная куча, от которой даже несмотря на морозы, идет зловоние.

МЕСЯЦ СВИНСКОЙ ЖИЗНИ

Составить маршрутные листы для мусоровозов, обкатать маршруты и полностью отладить логистику обращения с отходами в Волгоградской области должны были до 31 декабря. Но этого не произошло.

- Мусорный коллапс в Волгограде имеет глубокие корни. Во-первых, мусоровывозящие компании, которые убирали мусор до 2019 года, к сожалению, досрочно перестали выполнять свои обязанности. Некоторые компании - уже за месяц. Из-за этого образовались горы мусора в нашем городе, которые мы убираем в настоящее время, - считает Андрей Калинин.- Во-вторых, некоторые УК начали подавать данные о своих контейнерных площадках только с 25 декабря. Шквал заявок идет по сей день. Поэтому контейнеры не установили вовремя.

Графики уборки всех районов теперь обещают разработать совместно с администрацией до конца праздников. Регоператор отслеживает информацию из прессы и из соцсетей. В каждом районе есть свои контролеры. Первые в очереди на зачистку те свалки, которые разрослись больше других. Ну, а пока их освободят от мусора, вырастут до неприличия и остальные кучи. Вот такой замкнутый круг. Обещает завершить бег по кругу регоператор в течение месяца.

- Самая главная наша обязанность – сделать город чистым. И город будет чистым. Мы это сделаем, - заявил руководитель транспортно-производственной службы ООО «Управление отходами - Волгоград». - Постепенно все контейнерные площадки будут чистые. И во дворах, и в частном секторе.

Есть и дворы, где проблем не возникло.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ну, а пока волгоградцы ждут обещанного, платить за обращение с ТКО им придется по полной, если вовремя не направить жалобу в жилищную инспекцию по поводу не предоставленной или некачественно оказанной коммунальной услуги. Так что пишите обращения.

Сообщить регоператору о мусорной проблеме в вашем дворе можно по телефону 8-800-350-43-48. Горячая линия работает 4, 5 и 8 января с 9.00 до 18.00 часов. Оставить сообщение можно до 21.00.

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