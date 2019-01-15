Мусорный коллапс в Волгограде продолжается

Прошло две недели, как всем мусором в Волгограде и области стал заведовать региональный оператор – ООО «Управление отходами - Волгоград». За это время на сотнях контейнерных площадок выросли горы невывезенных отходов. Мусоровозы забирают его не каждый день, новых контейнеров, которые они обслуживают, не хватает. Специальные ломовозы за это время зачистили сотни образовавшихся свалок, но во дворах продолжают расти новые. Вот уже две недели корреспонденты «КП-Волгоград» бьются за чистоту родного города и хотя бы своего двора. Пока безуспешно.

Такая картина во многих волгоградских дворах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще 3 января мы собрали адреса проблемных контейнерных площадок и передали их диспетчеру «горячей линии» регоператора. Повторили 5 января - к тому времени список, как и размер бедствия, увеличились. С тех пор прошло еще десять дней и свалки выросли в размерах в несколько раз. Смотреть из окна уже совсем не хочется. Проходить мимо - тем более. Хорошо хоть мороз на дворе, зловоние чувствуется лишь вблизи.

КУЧИ МУСОРА РАСТУТ

Мусор, который из растущей кучи вываливается на проезжую часть и растаскивается по округе воронами, собаками и бомжами, дворник в моем дворе собирает каждое утро. Но складывать его особо некуда. Вместо шести металлических контейнеров регоператор установил лишь один. Переполняется он за считанные минуты. Старые баки, которые управляющие компании так и не вывезли, тоже переполнены. Они намертво вросли в заледеневшую свалку, их уже почти не видно за горой мусора.

В соседнем дворе новых контейнеров больше, но все же недостаточно. Появились они не сразу. Да и опустошают их нерегулярно. Вот и складывают жильцы пакеты с мусором рядом с переполненными баками. Свалка разрослась на полдвора. А ледяной дождь и мороз сделали кучу отходов единым монолитом. «Вот он, настоящий памятник нашему ЖКХ», - печально шутят жильцы. А дворник уже который день машет тяпкой, чтобы отбить от обледеневшей свалки и переложить в контейнеры хоть часть мусора.

Дворники как могут пытаются уменьшить размер бедствия. Хотя мусором больше заниматься не должны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Вот, сегодня еще на пару метров кучу уменьшила, - делится дворник, остановившись на минутку передохнуть. – Эх, сюда бы их специальную машину с клешнями, да несколько пустых контейнеров. Они бы эту кучу в два счета разгребли.

Но ломовоз до этого двора так и не добрался. В сотне метров отсюда растет еще одна свалка. И такая картина еще во многих дворах не только в Волгограде, но в области. Зарастает мусором и частный сектор.

КОНТЕЙНЕРОВ НЕ ХВАТАЕТ

- У нас на Новодвинской свалку вывезли. Но новых контейнеров поставили меньше, чем раньше. Мусор в них не помещается и жильцы опять складывают пакеты рядом, - жалуются наши читатели. Такая же картина на улице Ростовской.

- Более 800 пластиковых контейнеров установили на контейнерных площадках в различных районах Волгограда за новогодние праздники. В ближайшие дни количество современных емкостей для ТКО будет увеличено еще на 300 единиц, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград».

Мусор уже не помещается на контейнерной площадке и расползается по двору и на дорогу.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Заявку подать можно по телефону той же «горячей линии» - 8-800-350-43-48, (ежедневно, с 7.00 до 21.00). Правда, когда ее выполнят, неизвестно.

Закупали баки специально с евро-крышкой. Но по факту многие крышки сложены отдельно в углу контейнерной площадки.

- Контейнеры переполнены, смысл их накрывать? Да и жильцам неохота о нее руки марать, открывать-закрывать, - поясняют свое решение избавиться от крышек дворники.

Напомним, более трех тысяч новых контейнеров привезли в Волгоград в начале декабря. Еще 1120 – перед самым Новым годом. 300 из них установили в Камышине, остальные – в областном центре. До 20 января региональный оператор должен получить еще 1100 таких же евроконтейнеров на 1,1 кубометра. Всего их закупили 4947 штук.

- До конца января должны прибыть в город и 432 выкатных контейнера емкостью 0,66 кубометра, - отмечает регоператор. - Они предназначены для домов с мусоропроводами.

Но не факт, что и этого будет достаточно. Точного количества захламленных контейнерных площадок и недостающих мусорных баков не знают ни регоператор, ни власти.

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