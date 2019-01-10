Регоператор по обращению с ТКО не сдержал обещания очистить Волгоград от мусора до 10 января

Навести порядок во всех дворах Волгограда, которые с Нового года превратились в помойку, отвечающая за весь мусор в области компания «Управление отходами - Волгоград» обещала к 10 января. Но свое обещание региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не сдержал. На многие контейнерные площадки с 1 января мусоровозы так ни разу и не заезжали. Где-то вывозят раз в два-три дня один контейнер вместо пяти - семи. Дворы продолжают зарастать мусором. Каждый день на улицы областного центра выходят бригады зачистки. Но свалок все еще хватает. Особенно отличились Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы Волгограда. Хотя и в других нечисто.

- К нам на переулок Аэропортовский, 8, где 31 декабря не было ни соринки, эти уродцы семь дней не приезжали, по их вине территория двора превратилась в свалку, - сообщает житель Краснооктябрьского района Сергей.

Так выглядела контейнерная площадка на улице Титова , 13 - 15, 3 января. Елок еще нет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- 8 января с улицы Триумфальной, 26, вывезли шесть машин с мусором. Три бака освободить от мусора не получилось. Мусор просто примерз в них. 9 января опять гора мусора – баки-то полные остались! А во дворе у дома 24 такая гора мусора, что просто страшно становится... Его в новом году никто ни разу не вывозил, - сообщает наша читательница Людмила. - Так за что платить будем?

- Поставили новые баки 5 января. Сейчас они все забиты, мусор вываливается. Не дозвониться до этого оператора никак - сбрасывают звонки. А плату будут драть по полной, - сетуют читатели «Комсомолки».

А это та же контейнерная площадка на улице Титова , 13 - 15, уже 9 января. Выброшенные елки уже почти не видно за горой мусора.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не навели порядок и ни на одной из десятка контейнерных площадок, которые мониторили наши корреспонденты. И такая картина не только в Волгограде. Завалены мусором Городище, Камышин, Котово, Светлый Яр и другие города и поселения Волгоградской области.

Сколько контейнерных площадок из около 1800 имеющихся в Волгограде превратили в свалки, сколько из них уже вычистили и сколько еще осталось, представители регоператора не смогли.

- У нас работает много бригад зачистки, информация постоянно меняется, поэтому точных цифр нет, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в ООО «Управление отходами - Волгоград», которое с 1 января 2019 года отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) во всем регионе.

Тем временем горячая линия регоператора превратилась в фикцию. Звонки сбрасывают уже который день.

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