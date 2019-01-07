Волгоград продолжает зарастать мусором: регоператор отчитывается о планомерной работе

С нового года с началом работы единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Волгоград превратился в город-свалку. Дворы продолжают зарастать мусором. Каждый день работу регоператора ООО «Управление отходами - Волгоград» проверяет межведомственная комиссия с участием представителей муниципалитета. 7 января очередная инспекция прошла в Дзержинском районе. Журналистам вновь показали образцовую контейнерную площадку и то, как разгребают свалку щупальцами ломовоза. Тем не менее, в городе еще сотни дворов, куда мусоровозы и уборщики свалок так и не доехали. В мэрии заверяют: все адреса и ход работ на контроле.

- Межведомственная комиссия с участием представителей муниципалитета ежедневно мониторит ситуацию по вывозу ТКО. К сожалению, есть определенные проблемы, - признает заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник. - Есть площадки, которые не вошли в схему логистики. Ситуацию мы понимаем, контролируем.

Ломовоз против мусора в Волгограде.

Растет свалка и на улице Еременко, 130. Контейнеры стоят переполненные. Мусоровозы сюда не доезжают.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние несколько суток разгребли 37 свалок на контейнерных площадках в Краснооктябрьском районе, но так и не доехали ни до одной из тех десяти, что мониторят корреспонденты «КП-Волгоград». В Советском районе зачистили 34 мусорных кучи, в Центральном – 12. При этом по данным регоператора только в Красноармейском районе образовалось более ста свалок.

Контейнерная площадка на Титова, 13-15, тоже продолжает зарастать мусором. Сюда еще не привезли новые баки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Регоператор привлек максимальное количество техники – более 70 мусоровозов, также задействованы ломовозы для зачистки свалок. Все площадки планируют привести в надлежащее состояние до 10 числа, - уверяет начальник инспекции по обращению с отходами ООО «Управление отходами - Волгоград» Евгений Галушкин.

Свалка на улице Титова, 9-11, еще ждет своего ломовоза. Как, впрочем, и мусоровоза.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Свои проблемы регоператор называет не иначе, как наследством от тех, кто должен был вывозить мусор до Нового года. Однако большинства свалок 31 декабря еще не было. Они образовались за первые три дня фактического бездействия самого регоператора.

А на улицу Восточно-Казахстанскую, 8, мусоровоз пригнали во время визита представителей СМИ.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

О местах скопления мусора волгоградцам предлагают звонить на горячую линию ООО «Управление отходами - Волгоград» по номеру 8-800-350-43-48. Вот только толку от этого мало. До сих пор регоператор не отреагировал на заявки еще от 3 января.

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