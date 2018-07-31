За весь мусор в Волгограде и области будет отвечать единый оператор

31 Июль 17:56 2018-07-31T18:04:44+03:00

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В Волгоградской области выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Победителем аукциона стало ООО «Управление отходами - Волгоград». Именно эта компания должна будет отвечать за весь мусор в Волгоградской области начиная с 1 января 2019 года. В ее руках теперь весь процесс, от сбора и вывоза мусора со двора и уборки территории от рассыпавшегося хлама до его перевозки, обезвреживания и утилизации на полигоне. Делать все это регоператор будет при помощи других операторов. Рассчитано соглашение на 10 лет. За это время компания соберет с жителей и предприятий 26,3 миллиарда рублей. А для самих волгоградцев главным отличием новой системы станет изменение порядка начисления, расчета и самой платы за вывоз мусора. КП-Волгоград» разбиралась, что изменится.

- Самое принципиальное, что изменится для волгоградцев, - это порядок расчетов. Люди давно говорят, что мусорят у нас не квадратные метры, а жильцы. Но плата берется из расчета площади квартиры. Теперь ее будут рассчитывать от количества проживающих. Плюс с экологической точки зрения меняется порядок сбора мусора. Направлено все на то, чтобы мусор довозили до полигонов, а не сбрасывали где-то по дороге. Плата идет не за вывоз ТКО, а за конечный результат - за то, что его доставили на полигон. И должно быть невыгодно оставлять его в оврагах, - прокомментировала «КП» председатель общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Татьяна Текучева. - Пока сложно говорить, станет ли в Волгограде мусорный вопрос менее острым. В других регионах, которые уже перешли на новую систему, ситуация разная. Есть примеры, когда регоператор не справляется со своими обязанностями, захламив весь город. Лучше будет для населения или хуже покажет практика.

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР БУДЕМ С ЧЕЛОВЕКА

Сейчас услуга по вывозу мусора является жилищной. Волгоградцы платят за нее по графе «текущее содержание жилья», а расчет идет по площади квартиры. Сумму никто не ограничивает, фактически ее определяет договор между управляющей и транспортной компаниями.

С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу мусора становится уже не жилищной, а коммунальной, как вода, газ, тепло, электроснабжение. В квитанциях для нее появится новая строка - «Обращение с ТКО». А сумма будет фиксированной.

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Плата за вывоз мусора теперь будет складываться из норматива накопления ТКО, умноженного на единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Нормативы уже утверждены. Они одинаковы на территории всей области. Для жильцов квартир в месяц это 0,206 кубометра мусора, для частного сектора - 0,203 кубометра. Для разных организаций также предусмотрены разные нормы. А вот тариф станет известен после заключения соглашения между регоператором и администрацией Волгоградской области. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать - обходиться мусор нам будет дороже.

Правда, тут есть нюансы. Раньше волгоградец, живущий один в двушке, платил за мусор столько же, как и пятеро жильцов такой же соседней квартиры.

Теперь для тех, у кого на человека приходится много квадратных метров, плата за вывоз мусора уменьшится. А, например, ютящимся в малометражке многодетным семьям вывоз мусора будет обходиться дороже.

КОНКРЕТНО

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СТАНУТ ЛИ ЧИЩЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ?

Что касается контейнерных площадок и того, станут ли они чище и приличней, то здесь вопрос до конца не урегулирован. Региональный оператор отвечает за мусор, начиная с его загрузки в мусоровоз. В то же время он должен увезти и весь тот хлам, который просыпался при погрузке.

А исполнителем коммунальных услуг по-прежнему остается управляющая организация. Собственники на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с оператором ТКО по аналогии с поставщиками воды, тепла, газа. В любой момент жильцы могут изменить форму отношений - уйти в УК или к регоператору. Если управляющая компания задолжает оператору по обращению с ТКО, то тот сам может расторгнуть договор и перейти на прямые расчеты с жильцами и организациями. И от того, кто будет исполнителем коммунальной услуги, будет зависеть, кто убирает и содержит контейнерные площадки, кто будет нести ответственность перед собственниками. Собственником «мусорок» может быть и муниципалитет.

А КАК У НИХ

Сколько платят за мусор соседи

Наши соседи перешли на новую схему раньше. Так, в Краснодарском крае единый тариф на услугу оператора по обращению с ТКО с 1 июля 2018 года равен 446,90 рубля за кубометр. А нормативы установили для каждого города и района в отдельности. В Краснодаре это 2,31 кубометра в год в многоквартирных домах и 2,65 в частных. Получается 82,72 рубля в месяц для одного человека в многоэтажке и 94,9 - для обитателя своего дома. В Сочи норматив выше - 3,7 и 3,9 кубометра соответственно. А в Анапе нормы разнятся в два с лишним раза: в квартире - 2 куба, в частнике - 4,1. Так что и плата отличается вдвое.

В Астрахани тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для населения равен 549,23 рубля за кубометр, или 2680,75 за тонну. Норматив для населения - 2,17 кубометра. А плата за мусор в регионе в итоге одинаковая - 99,32 рубля за человека в месяц (за исключением Знаменска).