2019-01-05T15:21:56+03:00
Общество

До 10 января в Волгограде обещают убрать все горы мусора, выросшие после Нового года

Единый регоператор усилил работу по вывозу отходов и замене контейнеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Постепенно мусор вывозят с волгоградских дворов, но свалок еще огромное множество.Постепенно мусор вывозят с волгоградских дворов, но свалок еще огромное множество.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Красноармейский район уже превратился в сплошную помойку! Где мусоровозы?», «Краснооктябрьский, проспект Металлургов - горы мусора!», «Светлый яр утопает в мусоре!», «Кировский, улица Черемшанская, после Нового года мусор еще не вывозили», - таких жалоб от волгоградцев в сетях сейчас сотни, даже тысячи.

Вот так выгллядят некоторые площадки с мусорными контейнерами после Нового года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вот так выгллядят некоторые площадки с мусорными контейнерами после Нового года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Горожане обрывают телефоны нового регионального оператора по вывозу ТКО и своих управляющих компаний, но реакции на свои обращения пока получили не все. В компании «Управление отходами - Волгоград» уверяют, что все наладится и будет чисто буквально через пару дней.

- За первые дни нового года мы уже вывезли с улиц Волгограда почти 19 тысяч кубометров мусора. Задействовано на данный момент более 70-ти мусоровозов. Мы установили почти 3 тысячи пластиковых контейнеров по Волгограду, и к 10-му января поставим еще дополнительно около полутора тысяч контейнеров, - отчитывается начальник инспекции «Управление отходами - Волгоград» Евгений Галушкин.

Пластиковые контейнеры поставили, а проблема со сваллками не исчезла. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пластиковые контейнеры поставили, а проблема со сваллками не исчезла.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Но многие волгоградцы жалуются, что за пять дней к ним еще ни разу не доехала машина по сбору мусора? - не унимаются журналисты.

- Поймите, после новогодних празднеств мусора всегда в разы больше обычного. Плюс нам оставии мусор некоторые нерадивые перевозчики-предшественники. Но мы принимаем все меры по устранению недочетов. Вместе с инспекторами и сотрудниками районных администраций собираем информацию о проблемных точках. К 10-му января все проблемные места, где скопился мусор, очистим, - заверяет Галушкин.

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Волгоград погряз в мусоре после Нового года
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Если к вам еще не доехала мусоросборочная машина, и на месте контейнерной площадки образовалась свалка, советуем позвонить по телефону «Горячей линии» регионального оператора - 8-800-350-43-48, и оставить заявку!

«Горячая линия» работает ежедневно с 7.00 до 21.00.

- Пока идет отладка новой системы по вывозу отходов, телефон горячей линии регоператора работает ежедневно, даже в праздничные и выходные дни, - сообщают в компании «Управление отходами - Волгоград».

Правда, многие волгоградцы жалуются, что на их заявки не реагируют.

- Я оставил заявку по мусору еще 1-го января. Сегодня 5-е, мусор на месте. Где хваленый регоператор? - негодуют горожане.

Но, вероятнее всего, компания просто не успевает отрабатывать жалобы. С начала года на «горячую линию» поступило уже более тысячи заявок! Верим, что до 10-го ситуация изменится.

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