Как волгоградцы будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019

С 1 января 2019 года Волгоградская область переходит к новой системе вывоза мусора. К работе приступает единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Управление отходами - Волгоград». Плату за вывоз мусора будут брать с каждого проживающего, в квитанции она появится отдельной строкой. Нововведения вызывают немало вопросов. «КП-Волгоград» разбиралась, что изменится.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО?

В ближайшие 10 лет заниматься мусором в Волгоградской области будет ООО «Управление отходами - Волгоград». В руках этой компании теперь весь процесс, начиная от сбора и вывоза мусора из двора и уборки территории от рассыпавшегося хлама до его перевозки, обезвреживания и утилизации на полигоне. Делать все это в Волгограде регоператор будет своими силами, в области - при помощи других операторов.

Помимо того, что оператор должен будет вывезти мусор из вашего двора, он должен также убрать после этого место погрузки. То есть подобрать все то, что высыпалось на землю при перемещении в мусоровоз.

Также регоператор теперь отвечает за приобретение контейнеров и бункеров и их содержание. Для Волгограда уже закупили 4747 зеленых пластиковых евроконтейнера - с крышкой и на колесиках. Рассчитаны они на 1,1 кубометра мусора. По необходимости во дворы будут завозить большие контейнеры для строительного и крупногабаритного мусора. Они пригодятся уже скоро - для новогодних елок.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ УК ИЛИ ТСЖ?

Новая система не избавляет управляющую организацию от «мусорной» работы.

- УК или ТСЖ по-прежнему отвечает за организацию и содержание контейнерной площадки и ее модернизацию в соответствии с требованиями Правил благоустройства, – комментирует руководитель Региональной общественной инспекции Сергей Септаров. – Плюс за УО остаются обслуживание и очистка мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. А также вывоз крупногабаритных отходов, его никто не отменял. На это управляющие компании заключают отдельный договор, приблизительно это 350 рублей за кубометр.

Также в минимальном перечне услуг и работ по содержанию дома - организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и др.) и их передача на утилизацию.

За состояние контейнерных площадок в частном секторе отвечает муниципалитет.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ И СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ?

Главным отличием новой системы станет изменение порядка начисления платы за вывоз мусора. Сейчас волгоградцы оплачивают его по графе «текущее содержание жилья», а расчет идет по площади квартиры. С 1 января услуга будет считаться уже не жилищной, а коммунальной, как вода, газ, тепло и электроэнергия. В квитанциях для нее появится новая строка - «Обращение с ТКО». Плата будет фиксированной и единой для города и села. Тариф за вывоз мусора на 2019 год - 114,92 рубля в месяц с каждого жильца многоквартирных домов, 113,25 рубля – в частном секторе.

Если в квартире или домовладении никто не прописан, то начислять плату будут исходя из количества собственников помещения.

Плата за содержание и ремонт соответственно должна уменьшиться. О ее новом размере управляющие организации должны были сообщить еще до 21 декабря. Но сделали это не все. Первые платежки с услугой по обращению с ТКО придут в феврале. Если вы не заметите перерасчета - требуйте от УК или ТСЖ предоставить расчеты и документы. Не поможет – жалуйтесь в жилищную инспекцию Волгограда или областной Госжилнадзор.

КОМУ НУЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР?

Волгоградцам отдельный договор на вывоз мусора заключать не придется. Достаточно оплатить квитанцию и таким образом принять условия публичной оферты.

Самостоятельно заключают договор с ООО «Управление отходами - Волгоград» собственники нежилых помещений, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Сайт регоператора - uo34.ru. Телефон «горячей линии» - 8-800-350-43-48.

КАК МОЖНО ОФОРМИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

Так как вывоз мусора становится коммунальной услугой, то при отсутствии по месту жительства более пяти дней, можно требовать перерасчет. Для этого регоператору нужно предоставить подтверждающие документы. Например, больничный лист, командировочное удостоверение, билеты, документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения или о прохождении срочной воинской службы.

Первые месяцы будет идти сверка. Поэтому волгоградцев просят своевременно обновлять данные о зарегистрированных в квартире или в частном доме.

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