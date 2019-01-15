В Волгограде новый регоператор не знает сколько еще неубранного мусора в городе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-15T15:46:47+03:00

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Новый год в Волгограде выдался зловонным: новый регоператор «Управление отходами - Волгоград», который приступил к работе с 1 января не справляется с вывозом мусора и город утопает в свалках. Сегодня, 15 января, заседание Общественной палаты Волгоградской области началось с этого же "больного" вопроса.

«Когда наладится работа с вывозом мусора? Когда вы уберете все свалки? Сколько у нас свалок по городу еще не убрано?», - журналисты и общественники потребовали доступ к гендиректору ООО, чтобы задать ему все наболевшие вопросы. Но гендиректор, как оказалось, не выдержав стрессовой ситуации, попал на больничную койку. Отчитываться пришлось врио директора «Управление отходами – Волгоград» Алексею Савенкову. Но и он внятно не смог ответить на все поставленные вопросы.

- Да сам город не знает, сколько еще в Волгограде не расчищенных мусорных площадок. Мы работаем над этим: инспекторы ходят по дворам и сообщают операторам, какие точки не вошли до сих пор в наши маршруты. Невозможно объять необъятное и сразу.

Сейчас одновременно работают более 80-ти машин, и за эти дни мы зачистили более 560 свалок. Это помимо планового режима работы машин, которые вывозят мусор по графику.

- Так сколько вам надо времени, чтобы закрыть проблему?

- Я не могу назвать конкретные сроки, но счет идет не на недели, конечно, а на дни.