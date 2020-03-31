2020-03-31T20:43:12+03:00
Общество

Пропуска в Волгограде в период самоизоляции: кто может получить и где

Где и кто выдает пропуск, который разрешает выход из дома, на работу и передвижение по городу в Волгограде и Волжском, и по Волгоградской области во время карантина по коронавирусу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Передвигаться по Волгограду без пропуска с 1 по 5 апреля 2020 нельзя.Передвигаться по Волгограду без пропуска с 1 по 5 апреля 2020 нельзя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 по 5 апреля 2020 в Волгоградской области ввели режим обязательной для всех всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Это значит, что без уважительной причины и острой на то необходимости выходить из дома нельзя никому. Что же делать тем, кто во время карантина должен работать - готовить и продавать людям еду, снабжать нас теплом, водой и электроэнергией, вывозить мусор, водить автобусы, лечить людей, контролировать эпидемиологическую ситуацию, обеспечивать безопасность и охранять порядок. Чтобы поехать на работу спецтранспортом, который пустят в дни карантина Волгограде, в Волжском, а также между двумя крупными городами области, придется показать служебное удостоверение сотрудника экстренных служб или пропуск, выписанный на период действия самоизоляции для передвижения по городу и региону. Выдает его работодатель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, с собой при поездках по Волгограду, Волжскому и области необходимо иметь паспорт, удостоверение сотрудника экстренных служб или пропуск. Также понадобится маршрутный лист (для сотрудников СМИ это редакционное задание), где будут указаны адрес вашего дома, адрес места работы и адреса всех мест, которые вы должны будете в этот день посетить по заданию начальника, если таковые будут.

- Проверить документы могут на улице, в спецтранспорте, на входе в организации. Какие будут санкции для нарушителей режима обязательной самоизоляции, сейчас решается, - сообщили корреспонденту в Оперативном штабе.

Передвижение по городу в Волгограде и Волжском и по области на личном автомобиле не запрещено. Но машину также могут остановить для проверки документов. Контролировать соблюдение режима самоизоляции и обеспечивать безопасность в дни карантина в Волгоградской области будут сотрудники силовых ведомств.

- Будет организовано патрулирование населенных пунктов, а нарушители привлечены к установленной законом ответственности. - сообщили в ГУ МВД России по региону. Сообщить в полицию о нарушениях можно по телефонам: (8442) 30-43-45, 33-24-20 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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