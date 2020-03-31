Самоизоляция в Волгограде: в Волжский пустят 2 автобуса

31 Март 2020 2020-03-31T17:35:42+03:00

Автобусы будут ездить всего три часа в день. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На время обязательной самоизоляции с 1 по 5 апреля 2020 из Волгограда в Волжский и обратно будут ходить два автобуса через Среднюю Ахтубу и ГЭС [расписание, график движения]

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С 1 по 5 апреля 2020 жителей Волгограда и Волжского ждут жесткие ограничения режима всеобщей обязательной самоизоляции. Практически весь общественный транспорт, включая маршрутки, электрички и кораблики, ходить не будет. Не будут ходить и автобусы между городами области. При этом ограничивать передвижение на личных автомобилях и на такси, для тех, кто едет на работу не будут. В городах пустят спец транспорт. А Волгоград и Волжский свяжут два автобуса - №123 и №146, они будут ездить через Среднюю Ахтубу и через плотину ГЭС.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, автобусы «Волгоград - Волжский» с 1 до 5 апреля 2020 будут ходить по особому расписанию. Автобусы №123 из 30-го микрорайона Волжского будут ездить утром с 5.45 до 7.20, вечером с 15.30 до 17.45. От вокзала Волгоград-1 в рейс автобусы будут отправляться с 7.05 до 9.15 и вечером - с 17.00 до 19.15. Интервал - 25-30 минут.

Автобусы №146 «Волгоград - Волжский через Среднюю Ахтубу», от магазина «Стимул» в Волжском будут ходить с 6.00 до 7.30 утра и с 15.00 до 17.30 вечером. Отправление от автовокзала Волгограда с утра с 7.25 до 8.55 и после обеда - с 16.35 до 19.05. Интервал – около получаса.

Внутри города в Волгограде и в Волжском также ввели специальные маршруты автобусов.

- Допуск пассажиров в автобусы будет осуществляться по пропускам организаций и служебным удостоверениям, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волжского.

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ИСТОЧНИК KP.RU