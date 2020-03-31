Коронавирус и самоизоляция в Волжском: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020

31 Март 2020 2020-03-31T12:48:00+03:00

На время полной самоизоляции в Волгограде и Волжском сократят общественный транспорт [какие будут ходить автобусы]

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Волгоградская область продолжает жить в режиме повышенной готовности. С 1 по по 5 апреля 2020 всем жителям региона независимо от возраста рекомендован режим полной самоизоляции. В Волгограде и Волжском в эти дни остановят общественный транспорт. Оставят только дежурные спецрейсы, которые будут отвозить на работу и обратно тех, кто не может работать из дома. В соответствии с постановлением губернатора от 30.03.2020 в Волжском с 1 по 5 апреля 2020 не будут работать маршрутки № 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а; не будут ходить автобусы № 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51. Также встанут трамваи № 1, 2, 7. Такое решение принял глава Волжского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, спецмаршруты в Волжском в течение пяти дней с 1 по 5 апреля 2020 будут подвозить на работу утром с 6.00 до 9.00, а также обратно вечером - с 16.00 до 20.00. Оставят волжанам 14 спецмаршрутов автобусов. Они будут ходить по схеме движения маршрутов: №14 «37 мкр. – ГМ «Магнит», №2у «37 мкр. – ГМ «Магнит», №1 «32 мкр. - ЖДВ, №2 «п. Рабочий – о. Зеленый», №34 «ЖДВ – ЛПК», №4 «Парк – СНТ «Цветущий сад», №30 «37 мкр. - ТЭЦ-1», №21 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский», №7 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский», №35 «ЛПК – «Сибур-Волжский». Также автобусы пустят по маршрутам трамвая №4а «ул. Логинова – ул. Оломоуцкая», трамвая №4 «ул. Логинова – ул. Карбышева», трамвая №1 «ул. Логинова – Сибур-Волжский», трамвая №2а «п. Рабочий – Сибур-Волжский». Расписание еще в работе, о нем жителям Волжского сообщат чуть позже.

Напомним, в Волгограде уже двое заболевших коронавирусом, в Волжском - 1, еще один в Камышине. На карантине уже более двух тысяч человек, в больницах - 50 человек.

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Коронавирус в Волгограде: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020

В Волгограде с 1 апреля 2020 рекомендован режим полной самоизоляции, общественный транспорт ходить не будет, оставят работать 1 электричку, 1 трамвай и 9 автобусов [как ездить на работу в период самоизоляции]

ИСТОЧНИК KP.RU