Количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек

Волгоградская область первый день живет в режиме общей самоизоляции из-за угрозы коронавируса. В России количество заразившихся коронавирусом достигло 2777 человек. Зафиксировано 24 летальных случая. По данным руководителя облздрава Анатолия Себелева, в Волгоградской области количество заболевших коронавирусом за последние сутки выросло на четыре человека. Трое из них - двое детей и 70-летняя женщина - члены семьи вернувшейся из Дубая 15-летней девочки-подростка из Волжского, у который диагноз подтвердили на прошлой неделе. Теперь в регионе 8 заразившихся коронавирусом - 2 в Волгограде, 4 в Волжском, 1 в Светлом Яре и 1 в Камышине. Находятся под подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV еще более двух тысяч человек.

- Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у двух детей 10 и 14 лет, и у двух взрослых - 70 и 52 лет. Все заболевшие являются жителями Волгоградской области. Один из подростков недавно посещал ОАЭ, остальные заразились в результате контакта с носителями вируса на территории РФ, - сообщил на ежедневном брифинге Анатолий Себелев.

Пятая заболевшая коронавирусом в Волгоградской области - 52-летняя жительница Светлоярского района. Инфекцию она подхватила в Москве, откуда вернулась в середине марта. 25 числа у нее появились первые симптомы, после чего женщину перевезли в инфекционку в Кировском районе Волгограда.

В Волжском двое подростков 10 и 14 лет, а также их 70-летняя бабушка заразились коронавирусом от своей 15-летней родственницы, которая отдыхала в марте в ОАЭ. С прошлой недели все члены семьи были под наблюдением. Дети сейчас лечатся в Волгограде, в областной детской инфекционной больнице. По информации оперативного штаба, у одного заболевшего коронавирусом ребенка симптомов нет вообще. Однако тест показал наличие коронавируса. У второго подростка, который тоже ездил с родителями в Эмираты, появились симптомы ОРВИ. Он находится в удовлетворительном состоянии. 70-летняя бабушка детей 26 марта с признаками ОРВИ привезли из Волжского сначала в госпиталь на базе областной больницы №3, а уже 28 марта - в инфекционку в Кировском.

- В настоящее время женщина находится в боксе с подачей кислорода, - сообщили "КП-Волгоград" в оперативном штабе.

Еще у одного члена семьи заразившихся коронавирусом из Волжского, который также отдыхал в ОАЭ, диагноз не подтвердился. За последние сутки карантинщиков в регионе также стало больше. Но наибольшее опасение медиков вызывает тот факт, что заразившиеся коронавирусом подростки из Волжского успели на один день сходить в школу. На карантине сейчас 395 человек - ученики с 5 по 11 класс, их учителя и близкие.

Напомним, первая заболевшая коронавирусом волгоградка отдыхала в Эмиратах. Она прилетела в Волгоград из Дубая. На сегодняшний день поездка именно в эту страну принесла Волгоградской области самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией. Мужчина из Камышина отдыхал в Германии, еще одна жительница Волгограда – в Турции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/770122" frameborder="0"></iframe> Количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек. среди них трое детей. Глава облздрава Анатолий Себелев.Екатерина СИМОХИНА

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