2020-03-31T13:47:15+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: с 1 апреля кому и куда разрешено выходить из дома

С 1 апреля 2020 года в Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По домам посадят всех вне зависимости от возраста!По домам посадят всех вне зависимости от возраста!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Власти окончательно определились с как в Волгоградской области будет проводиться режим самоизоляции. Он начинает действовать 1 апреля 2020 года с 00.00 по местному времени и коснется ВСЕХ жителей региона вне зависимости от возраста.

Что запрещено и разрешено в период режима самоизоляции?

Покидать место проживания можно только для обращения за неотложной помощью, для поездок к месту работы (если вы работаете еще), можно также выгулять собаку (но не далее, чем в ста метрах до дома), сходить в ближайший магазин за продуктами и вынести мусор.

Если вы все-таки вышли на улицу, то держитесь от других людей подальше – минимум на расстоянии полтора метра.

Кто продолжит работу?

- По-прежнему будут работать продуктовые магазины, аптеки и предприятия непрерывного цикла, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

Уточняя, что пенсии и пособия всем принесут вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: с 1 апреля кому и куда разрешено выходить из дома
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