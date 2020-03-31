Режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: с 1 апреля кому и куда разрешено выходить из дома
Власти окончательно определились с как в Волгоградской области будет проводиться режим самоизоляции. Он начинает действовать 1 апреля 2020 года с 00.00 по местному времени и коснется ВСЕХ жителей региона вне зависимости от возраста.
Что запрещено и разрешено в период режима самоизоляции?
Покидать место проживания можно только для обращения за неотложной помощью, для поездок к месту работы (если вы работаете еще), можно также выгулять собаку (но не далее, чем в ста метрах до дома), сходить в ближайший магазин за продуктами и вынести мусор.
Если вы все-таки вышли на улицу, то держитесь от других людей подальше – минимум на расстоянии полтора метра.
Кто продолжит работу?
- По-прежнему будут работать продуктовые магазины, аптеки и предприятия непрерывного цикла, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации региона.
Уточняя, что пенсии и пособия всем принесут вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU