СК организовал проверку по нападению выпускника на одноклассницу на линейке в Иловле

Организована проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Волгоградской области взял на контроль ситуацию, произошедшую сегодня, 23 мая, на линейке, посвященной «Последнему звонку». 17-летний выпускник пришел в школу с перочинным ножом и приставил его к горлу одноклассницы прямо во время выступления их класса. Все это попало на видео.

- По предварительным данным, 17-летний ученик 11 класса, достал имеющийся при нем раскладной нож, которым нанес одно поверхностное ранение шеи 17-летней девочки во время выступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР РФ по региону.

К счастью, жизни и здоровью школьницы ничего не грозит, ранее было касательным. В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.