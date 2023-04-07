«Может придется параллельно строить новый»: что ждет мост через ВДСК в Волгограде, рассказали чиновники

После открытия объезда Волгограда займутся мостом через ВДСК. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде с приходом весны стартовали ремонты дорог. Вышли дорожники на некоторые мосты, которым требуется обновление. Осмотры показали, что почти половина путепроводов областного центра находятся в неудовлетворительном состоянии. Большие вопросы вызывает мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. О его судьбе и о том, что делается в Волгограде, чтобы уменьшить пробки из-за ремонтов, шла речь на пресс-конференции с участием вице-мэра Виталия Кокшилова.

ИЗ 26 МОСТОВ ВОЛГОГРАДА РЕМОНТ ТРЕБУЕТСЯ 12

В Волгограде на сегодняшний день насчитывается 26 мостов и путепроводов, из них 14 находятся в удовлетворительном состоянии, 12 мостов нужно в скором времени отремонтировать из-за их аварийности.

- В прошлом году мы начали ремонт путепровода №8, точно в сроки одну часть мы отремонтировали. В этом году вышли на вторую нитку, параллельно с этим начали ремонты путепроводов Сарептского, Марийского, отторговали только что путепровод №6 – все они находились в аварийном или предаварийном состоянии, - рассказал Виталий Кокшилов.

Астраханский мост снова будут ремонтировать Фото: Юлия Данильченко

АСТРАХАНСКИЙ МОСТ СНОВА БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ

В этом году планируется разработать проект реконструкции Астраханского моста. Да, путепроводу между Центральным и Ворошиловским районом снова нужно обновление. Хотя его ремонтировали в 2020 году, но после работ возникали различные дефекты, так прошлой осенью на мосту, на котором снизили скорость для движения машин, появились трещины.

- Запланировали разработку проектно-сметной документации на ремонт Астраханского моста, к нему тоже достаточно много нареканий. Осмотр показал, что он нуждается в ремонте, - уточнил вице-мэр.

Уже готова документация для ремонта Менделеевского моста, который не первый год по-настоящему мучает волгоградских автомобилистов из-за огромных ям, провоцируя пробки. Сейчас там временно уложили новый асфальт, чтобы разгрузить трафик перед другим затором – на путепроводе №8.

Мост на Менделеева не первый год встречает водителей огромными ямами Фото: Екатерина СИМОХИНА

МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК – САМЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ

Наиболее проблемным является Красноармейский район, а именно мост через Волго-Донской судоходный канал. Работы на нем начнутся, когда откроется первый участок объезда Волгограда.

- После завершения работ по открытию первого участка объездной дороги Волгограда обязательно нужно выйти на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста через Волго-Донской судоходный канал – это самая большая проблема на сегодняшний день. Там огромный поток машин, в том числе грузовые, транзитные. Когда будет открыто движение по объезду города, можно будет реально приступить к ремонту или реконструкции, а, может быть, придется параллельно строить новый мост, потому что все покажет осмотр. Мост через ВДСК находиться в неудовлетворительном состоянии, - резюмировал Виталий Кокшилов.

Руководитель департамента городского хозяйства Волгограда Виталий Земцов добавил, что мост через ВДСК является единственной артерией, которая связывает Красноармейский район с остальным городом. Перекрыть его полностью сейчас невозможно.

- С введением первой очереди объездной дороги мы позволим себе вздохнуть посвободнее, сбросить туда основную часть движения и приступить к ремонту моста через ВДСК. Он очень нужен району и городу, - сообщил Виталий Земцов.

Состояние моста через ВДСК уже вызывал нарекания у полицейских. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОБКИ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА БЫЛИ МЕНЬШЕ?

Сейчас в Красноармейском районе ремонтируются Сарептский и Марийский путепроводы, что вызвало огромные пробки на юге города. Дорожники предпринимают попытки разгрузить трафик, для этого спешно ремонтируются подъездные пути.

- Мы промониторили все соединительные связи на территории района, которые могли бы разгрузить движение как для жителей района, так и транзитного транспорта. Мы отремонтировали соединительные связи на улице Михайлова, самое главное, отремонтировали участок дороги, который идет по территории района и составляет порядка 600 метров. От основного потока мы убрали 15-20%. На этих участках стало меньше пробок. Но все упирается в мост через ВДСК, - подчеркнул руководитель департамента городского хозяйства Волгограда.

Уложили новый асфальт и на подъездах к другим ремонтируемым мостам. На пресс-конференции было отмечено, что финансирование программ, по которым ведется ремонт дорог Волгограда, идет в четком соответствии с планом. В прошлом году было выделено порядка 320 миллионов рублей, в 2023-м – более 700 миллионов.