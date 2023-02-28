В Волгограде с 1 марта закроют на ремонт Марийский путепровод

Автомобилистам предлагают объезд по улице Удмуртской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда с 1 марта 2023 года закрывают на капитальный ремонт второй путепровод - Марийский. Подрядчик уже начал подготовительные работы на мосту через ж/д пути на улице 40 лет ВЛКСМ. Автомобили на мост не пустят до окончания работ, трамвай пока будет ходить в обычном режиме, как и пешеходы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С 1 марта движение автомобильного транспорта по мосту будет приостановлено. Объезд предусмотрен по улице Удмуртской. Трамвайное сообщение по Марийскому путепроводу на данном этапе работ сохранено в обычном режиме, также мост по-прежнему будет доступен для пешеходов, - рассказали в администрации Волгограда.

Путепровод через железную дорогу в Заканалье построили в 1956 году. Мост длиной более 30 метров порядком поизносился за эти годы. Дефекты нашли при обследовании не только на дорожном полотне, но и на бетонных пролетах. Ремонтировать мост будут по программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сначала снимут убитый асфальт, восстановят откосы, затем укрепят конструкции, обновят ограждение и уложат новенькое покрытие.

Еще одним узким местом, где собираются пробки в Красноармейском, стал Сарептский путепровод, который также отремонтируют в этом году. На время ремонта полностью закрыли движение по половине моста в сторону Красноармейского. На второй половине сделали двустороннее движение. А в Дзержинском районе продолжат обновление 8-го путепровода на Третьей продольной магистрали. Так что заторам быть.