В Волгограде заделали трещины и ямы на Астраханском мосту

Эти трещины за пару дней превратились в ямы. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде минувшей ночью залатали разраставшиеся трещины и ямы на асфальте на недавно отремонтированном Астраханском мосту. В мэрии 26 ноября отчитались, что подрядчик провел локальный ремонт дорожного покрытия на проезжей части путепровода, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Мелкие дефекты устранены с помощью битумной смеси, на участках, где было зафиксировано раскрашивание асфальта, уложено асфальтобетонное покрытие, - рассказали в администрации Волгограда.

В мэрии подчеркивают, что Астраханский мост ремонтировали недавно. На свежий асфальт еще действует гарантия. Так что оплачивать проведенный ремонт компания будет за свой счет.

Напомним, Астраханский мост ремонтировали в 2020 году, но подрядчику сразу пришлось переделывать работу. Еще через год на путепроводе появились дефекты, которые потребовала устранить прокуратура.