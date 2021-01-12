Дорогу нужно ремонтировать, ямы слишком большие и глубокие. К такому выводу пришли полицейские после проверки состояния проезжей части на мосту через Волго-Донской канал в Красноармейском районе Волгограда. Сотрудники ГИБДД отреагировали на жалобы волгоградцев, которые не первый день простаивают в пробках на юге города. Выбоины еле проезжают грузовики. А для легковых автомобилей это еще более сложное испытание. Из-за низкой скорости потоков авто и образуются заторы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, отдельные просадки асфальта и выбоины по ГОСТу не могут быть больше 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и 5 сантиметров в глубину. Проверка показала, что ямы на дороге гораздо больше.Теперь собственников дорог и подрядчиков будут ждать штрафы. В конце 2020 года инспекторы ГИБДД уже выдавали 2 предписания за плохое состояние дороги по мосту через Волго-Донской канал. Однако устранять нарушения никто так и не собрался. А жители юга Волгограда стоят в пробках.