В Волгограде за 430 млн рублей отремонтируют 6-й путепровод на Третьей продольной

На Третьей продольной отремонтируют еще один путепровод. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Дзержинском районе Волгограда в этом году начнется ремонт еще одного моста на Третьей продольной. Объявлен аукцион по отбору подрядчика, который обновит путепровод №6 - часть двухуровневой развязки на пересечении магистрали и улицы Ангарской. Работы продлятся больше трех лет, оценили их в 430 миллионов 836 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Начнется ремонт сразу после заключения контракта. Завершить работы должны до 1 февраля 2026 года, - рассказали в мэрии.

Отремонтируют еще один путепровод на Третьей продольной по федеральной программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планах – ремонт пролетных строений и несущих опор, замена ограждения и разделительной полосы, ремонт деформационных швов, обновление асфальта на проезжей части и тротуарах. После на развязке поставят новые дорожные знаки.

6-й путепровод служит волгоградским автомобилистам с 1985 года, в последний раз ремонтировали его много лет назад – в 2006-м. После обследования власти решили, что мосту требуется капитальное обновление. Так что вскоре водители будут стоять в пробке еще и на этом участке.

Напомним, второй год на Третьей продольной ремонтируют путепровод №8, автомобилисты уже привыкли, что пробки здесь неизбежны из-за того, что движение идет лишь по половине моста. Заторы из-за ремонта Марийского и Сарептского путепроводов стали постоянными спутниками и жителей Красноармейского района.