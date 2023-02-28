Снова будут пробки: в Волгограде возобновляется ремонт моста на Третьей продольной

Фото: администрация Волгограда

С приходом весны в Дзержинском районе Волгограда возобновятся работы на мосту на Третьей продольной магистрали. Рабочие выйдут на путепровод №8 для проведения реконструкции второй части сооружения. С 1 марта на мосту изменится схема движения для автомобилей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Движение в обе стороны будет осуществляться по обновленной в прошлом году части путепровода. С целью информирования водителей на подъездах к искусственному сооружению рабочие подрядной организации выставят временные указатели, а также установят дорожные ограждения, разделяющие встречные потоки, - отметили в городской администрации.

Отметим, мост на Третьей продольной на границе Дзержинского и Краснооктябрьского районов был построен в 1988 году. За это время он серьезно износился: появлялись огромные ямы на проезжей части, раздражающие водителей, были и дефекты у конструкций. После обследований в 2019 году стало ясно, что путепровод нужно ремонтировать. Первая часть моста была обновлена в 2022 году – из-за работ на нем образовывались огромные пробки. Автомобилистам придется приготовиться к новым заторам из-за второго этапа ремонта.