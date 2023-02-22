В Волгограде с 23 февраля изменят схему движения на Сарептском путепроводе

В этом году в Волгограде будут ремонтировать сразу три путепровода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе Волгограда начинается реконструкция Сарептского путепровода. Из-за этого с 23 февраля 2023 года на мосту введут временную схему движения автотранспорта. На время ремонта полностью закроют движение по половине моста в сторону Красноармейского. На второй половине организуют двустороннее движение. Узкое место будет здесь до следующей зимы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Временная схема будет действовать до конца ноября 2023 года. Также водители могут воспользоваться объездом по улицам Лазоревой, Латвийской, Кооперативной, Гражданской, Пролетарской и бульвару Энгельса, - рассказали в администрации Волгограда.

Ремонтировать построенный в 1975 году Сарептский путепровод будут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность одной из главных транспортных артерий юга Волгограда – 400 метров. По мосту идет транзитный транспорт в сторону Астрахани, Калмыкии и Ставрополя. Нагрузка большая. Так что он давно нуждается в основательном обновлении. Вторую очередь путепровода ввели в эксплуатацию гораздо позже - в 2008 году, так что она в норме.

В планах - укрепление пролетов и опор, восстановление железобетонного парапета и гидроизоляции. Также на мосту заменят асфальт и его основание, восстановят деформационные швы и освещение. Позже в этом году начнутся работы на Марийском путепроводе в Красноармейском. Продолжат реконструкцию и на 8-м путепроводе на Третьей продольной.