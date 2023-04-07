В Волгограде за год потратят 5,7 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

На Ангарской в ближайшие три года реконструируют более 6 километров дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

О том, какие дороги и мосты отремонтируют и построят в Волгограде в 2023 году и о планах на будущий сезон 7 апреля на пресс-конференции в мэрии рассказали вице-мэр Виталий Кокшилов и руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. В этом году на дорожные работы областной центр потратит 5,7 миллиарда рублей – на миллиард больше, чем в прошлом.

По словам Виталия Кокшилова, всего в Волгоградской агломерации 1914 километров дорог, из них асфальтированы 1100 километров и около 700 км – это грунтовки в частном секторе. Сейчас не стыдно за 75% основных магистралей областного центра. К концу 2024 года власти планируют привести в нормативное состояние 85% заасфальтированных дорог. Финансируют работы за счет средств на содержание, а также нацпроектов - «Стимул» и «Безопасные качественные дороги».

Основные магистрали и мосты

В этом году подрядчики приступили к ремонту дорог раньше обычного. Контракты отыграли заранее, погода позволила. Работы на основных магистралях – проспекте Жукова, улицах Рабоче-Крестьянской и Рокоссовского обещают завершить уже к 1 мая 2023 года.

Пока же автомобилистам придется потерпеть неудобства и постоять в пробках. Особенно в Красноармейском, где из-за ремонта сразу двух путепроводов на дорогах теперь вечные заторы. Требует срочного ремонта и мост через ВДСК, и путепровод на улице Менделеева на Красном. Они тоже в планах. Но если и их сразу закрыть на ремонт, пробки будут еще больше.

В целом же в основательном обновлении нуждаются 12 из 26 мостов и путепроводов Волгограда. Как и те магистрали, которые когда-то основательно отремонтировали к ЧМ-2018. С тех пор Первая и Вторая продольная пошли колеями, трещинами. Участок проспекта Ленина от улицы Краснознаменской до Комсомольской начнут реконструировать после майских праздников, рассказал Виталий Кокшилов. Остальные тоже сделают со временем.

Чиновники ответили на вопросы по дорогам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новые дороги

Продолжение улицы Электролесовской обещают достроить досрочно уже в 2023 году. Плюс к этому в проекте продление дублера Второй продольной со строительством круговой развязки на пересечении улиц Кирова и Зины Маресевой.

В Дзержинском районе ждут дорогу на улице Расула Гамзатова. Проектно-сметная документация на чытырехполосную магистраль с освещением уже готова. Осталось найти деньги. Власти надеются, что дорогу построят по программе «Стимул», как и участок на Симонова, который должны сдать уже в этом году.

Будут реконструировать в этом году и три дороги на Ангарском, где построят огромный логистический центр Wildberries. Продолжат строить новые дороги в микрорайоне Родниковая долина в Советском.

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