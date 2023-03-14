На юге Волгограда из-за нового светофора образуются гигантские пробки

На юге Волгограда начался сезон огромных пробок. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Водители в Красноармейском районе Волгограда простаивают в огромных пробках. Там начался ремонт сразу на двух мостах – Сарептском и Марийском, что привело к огромным заторам. Для разгрузки трафика мэрия установила светофор на перекрестке улиц Довженко и Удмуртской. Однако горожане жалуются, что пробка на юге Волгограда стала только больше.

Кадр с портала "Яндекс.Пробки"

«Я вчера больше 1,5 часа ехала с нефтезавода на бульвар», «Все стоит от Удмуртской до Пролетарской», «Нужно реорганизовывать движение на Глобусе», «Я и говорил, пробки усилятся только из-за светофора» - пишут волгоградцы в социальных сетях.

Утром 14 марта на улице Довженко машины стоят в заторе длиной 1,5 километра, пробка на улице Удмуртской до перекрестка – около 600-700 метров. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки». Однако простаивают автомобилисты и на других участках на юге города. Гигантские заторы не только в час пик на проспекте Героев Сталинграда, улице Фадеева, бульваре Энгельса.