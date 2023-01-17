В Волгограде изменили скоростной режим на Астраханском мосту

На Астраханском мосту ограничение скорости 40 километров в час теперь действует постоянно. Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда изменился скоростной режим. На Астраханском мосту, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы, ограничение скорости 40 километров в час стало всепогодным. Это сайту volgograd.kp.ru подтвердили в мэрии.

Ранее ограничение в 40 километров в час на Астраханском мосту действовало только в непогоду. Для этого были установлены специальные дорожные знаки. Теперь же водителям постоянно нужно двигаться по мосту со скоростью 40 километров в час, иначе можно схлопотать штраф. На мосту установлены стационарные радары.

Напомним, в конце ноября на Астраханском мосту образовались ямы и трещины. Их быстро заделали. При этом путепровод ремонтировали в 2020 году, а спустя год на нем появились новые дефекты.

Добавим, ограничение в 40 километров в час действует в центре Волгограда и на Комсомольском мосту.