Куда сходить в Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года: спектакли, выставки, концерты

Синий платочек. Фото: ВМТ

1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде масштабно отметят 80-летие победы в Сталинградской битве. Помимо салюта, видеоинсталляций и парада к празднику музеи, театры и концертные залы подготовили культурную программу. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в конце января – начале февраля 2023 в Волгограде, и что посмотреть в праздничные выходные.

В НЭТе премьера спектакля «Пока не остановится сердце»

В Новом экспериментальном театре Волгограда 5 февраля покажут премьеру спектакля по пьесе Константина Паустовского «Пока не остановится сердце». Постановку посвятили 80-летию Победы в Сталинградской битве. Режиссером-постановщиком стал заслуженный артист РФ Андрей Аниханов, на сцену выйдут не только артисты НЭТа, но и Волгоградский симфонический оркестр, хор и капелла Царицынской оперы. Спектакль расскажет историю советской актрисы, муж которой стал партизаном, а ребенка убил немецкий солдат.

НЭТ, ул. Мира, 5. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Премьера 5 февраля 2023 в 18.00. Билеты: 50-600 руб. 16+

Пока не остановится сердце. Фото: НЭТ

В Волгоградском ТЮЗе спектакль «Юрка. Картинки моего детства»

В Волгоградском ТЮЗе на 80-летие Сталинградской Победы 2 февраля 2023 года в 17.00 представят премьеру спектакля «Юрка, картинки моего детства «Сталинград. Война. Дети». Художественно-документальная постановка расскажет об ужасах войны. За основу взяли воспоминания детей Сталинграда. А пройдет спектакль на фоне кадров кинохроники, рисунков художника Льва Тырина и фотографий военкора Степана Курунина.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. 8(8442)95-97-99, билеты онлайн - tuz-volgograd.ru. 2, 4 и 23 февраля в 17.00, 3 и 22 февраля в 14.00, 15 и 16 февраля в 15.00. Билеты: 600 руб. 12+

«Севастопольский вальс» и «Память сердца» в Музыкальном театре

Волгоградский музыкальный театр 1 февраля приглашает жителей и гостей города-героя на концерт-представление «Память сердца», которую поставили по документам и хроникам Великой Отечественной войны, произведениям военных и послевоенных лет. В программе прозвучат номера из оперетты «Марица», песни «Жди меня», «Темная ночь», «Катюша» и многие другие. А 2 февраля в театре покажут оперетту «Севастопольский вальс» о любви во время обороны Севастополя и после войны.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4., т. 8(8442)38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. Билеты: 250-600 руб. «Память сердца» - 1 февраля 2023 в 18.30. «Севастопольский вальс» - 2 февраля 2023 в 16.00. 12+

Севастопольский вальс. Фото: музтеатр

«Синий платочек» в Молодежном театре

Молодежный театр в дни празднования 80-летия Сталинградской победы покажет трогательную историю о любви в военное время, вере и надежде в счастливую жизнь - спектакль «Синий платочек». Увидят зрители и постановку «У войны не женское лицо» по документальным рассказам женщин, чья молодость прошла на войне.

Молодежный театр, Аллея Героев, 2, т.: 8(8442)38-17-52, 8-995-407-17-52, билеты онлайн molod-theatre.ru. Билеты: 450 – 700 руб. «Синий платочек» - 29 января 2023 в 18.00, 31 января в 19.00. 12+. «У войны не женское лицо» - 2 февраля 2023 в 14.00 и 19.00. 16+

Реконструкция в музее «Память»

31 января 2023 года в Волгограде в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и в 16.00 в подвале ЦУМа, в музее «Память» шесть раз покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса и штаб 6-й полевой немецкой армии, а также военно-историческую реконструкцию немецкого госпиталя. Подробности.

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Реконструкцию покажут в музее Память. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Бессмертный подвиг Сталинграда» в Волгоградском планетарии

Волгоградский планетарий подготовил новую полнокупольную программу к 80-летию Сталинградской Победы. «Бессмертный подвиг Сталинграда» - это первая военная иммерсивная программа с обзором 360 градусов. Зрители смогут ощутить масштабность и драматизм войны благодаря новейшим технологиям в сочетании с кинохроникой военных лет.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. 8(8442)24-18-80, билеты онлайн - volgogradplanetarium.ru. 1 февраля в 14.00. 2, 4 февраля в 12.00 и 14.00. 3 февраля в 12.00. Билеты: 350 руб. 12+

Краеведческий музей: выставка, квесты и документальные хроники

Волгоградский областной краеведческий музей к юбилейной дате подготовил проект «200 Сталинградских дней и ночей» с квестами и выставкой.

27 января 2023 в 12.00 – квест-военная игра «Дорога в Сталинград»: посетителям предложат пройти курс «молодого бойца» и расшифровать донесения с фронта. 12+

29 января 2023 в 12.00 - квест «По дорогам войны»: команда получает маршрутный лист и выполняет задания в залах музея в формате военно-полевой игры. 12+

29 января 2023 в 12.00 - «Огненная летопись Сталинграда»: посетителям расскажут о главных вехах битвы на Волге, познакомят с историями основных участников сражения, покажут документальные хроники и музейные экспонаты. 6+

31 января 2023 в 12.00 - «Посылка на Сталинградский фронт»: посетителям расскажут, как дети Сталинграда помогали солдатам на фронте и о подвигах юных сталинградцев во время войны. Также в программе курс молодого бойца и мастер-класс по наматыванию портянок. 6+

31 января 2023 в 16.00 – тематическая экскурсия «Двести сталинградских дней и ночей» по выставке к 80-летию победы в Сталинградской битве с уникальными фото и документами участников сражения. 12+

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, 7. Т.: 8(8442)38-84-39, 8(8442)38-84-24. Билеты: 350/250 руб. Квесты: 300 руб.

В музее новые квесты. Фото: ВОКМ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны» в Музее Машкова

20 января 2023 года в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в Волгограде открывается выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны». до До 26 марта жители и гости города смогут увидеть более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных фондов, посвященных Сталинграду во время войны и после. В экспозиции немало фронтовых работ. Специальным гостем станет художник Владислав Коваль со своей «Сталинградской мадонной».

«Свет Сталинградской победы» в ЦКЗ

В честь 80-й годовщины победы в Сталинградском сражении Оркестр русских народных инструментов имени Калинина подготовил специальную программу о непростом пути советского солдата. «Синий платочек», «Катюша», «Смуглянка», частушки о Великой Отечественной войне прозвучат в исполнении солистов филармонии Натальи Долгалевой, Алексея Шапошникова, Руслана Сигбатулина и солистки Царицынской оперы Елены Плешаковой. А 6 февраля с программой «Вперед, Россия!» зрителей ждет в ЦКЗ Народный артист России Олег Газманов.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: 8(8442)38-21-96, 8(8442)38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. 6+ «Свет Сталинградской победы» - 28 января 2023 в 17.00. Билеты: 350 – 900 руб. 0+. Олег Газманов – 6 февраля в 19.00. Билеты: от 2000 руб.

Концерт в Казачьем театре

Казачий театр к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве подготовил концерт «Город Победы в битве Великой».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т. 8(8442)94-93-68. Билеты онлайн - kazachiy-theatre.ru. 1 февраля 2023 в 18.00. Билеты: 250 – 450 руб. 12+

«Сталинградский рубеж» в «Старой Сарепте»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 2 февраля 2023 откроется выставка «Сталинградский рубеж». Посетителям расскажут о ходе боев, о героях и о военачальниках, командовавших фронтами и армиями на южных подступах к городу. Покажут обмундирование и личные вещи бойцов. Часть экспозиции будет посвящена работе Сталинградской судоверфи и быту горожан во время войны. Ул. Изобильная, 10. Т.: 8(8442)67-33-02; 8-927-511-67-49.

Выставка о жизни военного Сталинграда

27 января 2023 года в Волгограде в Центре документации новейшей истории откроют выставку «Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово». Здесь представят рассекреченные документы Сталинградского городского комитета обороны и Сталинградского обкома ВКП(б), фото разрушенного Сталинграда 1942-1943 годов, материалы о строительстве легендарной Волжской рокады на отрезке Иловля – Саратов. Выставку можно посетить по предварительной записи по телефону: 8(8442)23-43-03.

Все программы и спектакли доступны по Пушкинской карте. Учтите, билетов осталось уже немного.