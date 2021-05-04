Волгоградским девочкам, пострадавшим в ДТП на Ставрополье, сделали операции: состояние остается тяжелым

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото: СШОР №2.

Столичные медики продолжают бороться за жизни волгоградских девочек, которые пострадали в жутком ДТП на Ставрополье. Пятеро детей самолетом МЧС были доставлены в Москву в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ имени Пирогова. Пациенткам сделали плановые операции, сообщили «КП-Волгоград» в медицинском учреждении. Однако состоянии четырех девочек остается тяжелым.

- Четверо детей госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии, из них одна пациентка - в крайне тяжелом состоянии в связи с множественными травмами. Одна девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. Пациентам проведены и запланированы необходимые оперативные вмешательства в связи с сочетанными травмами по жизненным показаниям. Оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением ведущих специалистов, в рамках междисциплинарного подхода, - рассказали в Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова.

Пятерых девочек перевезли из Ставропольского края в Москву 1 мая. В тот же день спецборт МЧС доставил еще двух пострадавших в аварии – одного взрослого и одного ребенка. Им оказывается помощь в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Получивших травмы госпитализировали в столичные клиники по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Трое раненных продолжают находиться в клиниках Ставрополья. Одна баскетболистка из волгоградской СШОР №2 находится в краевой детской клинической больнице, еще двое пострадавших – в Грачевской районной больнице. Еще три человека вернулись в Волгоград. Двоим детям не потребовалось стационарное лечение, а один из водителей микроавтобуса, в котором ехала баскетбольная команда, отказался госпитализироваться в городскую больницу скорой медицинской помощи №25.

Напомним, страшная авария произошла на трассе в Ставропольском крае 30 апреля. Выскочивший на встречную полосу «ВАЗ-2109» столкнулся с фурой «DAF», которая ехала в обратном направлении. От удара большегруз буквально рухнул на проезжавший по своей полосе микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда. Она ехала на турнир в Черкесск. Из-за трагедии соревнования были отменены. В ДТП погибли пятеро юных баскетболисток. Накануне с ними простились в Волгограде. 3 мая в Волгоградской области объявили днем траура. 13 человек из микроавтобуса получили различные травмы.

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП – водителя «ВАЗа» Максима Ларионова. Он будет сидеть в СИЗО до 30 июня. Полиция задержала тренера баскетбольной команды 2008-2009 годов рождения Татьяну Шахматову. Ее коллеги собирают средства для юридической помощи. Дочь Татьяны Шахматовой занимается баскетболом и сильно пострадала в той аварии. Она в реанимации в московской клинике. Под домашний арест суд отправил директора волгоградской СШОР №2 Татьяну Астафьеву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробности).

Директор спортшколы, ученицы которой разбились в ДТП на Ставрополье: «Лучше бы я оказалась вместо кого-то из погибших детей»

Татьяна Астафьева задержалась в Волгограде и поехала вслед за командой на своей машине. Это спасло ее саму и ее внучку от страшной аварии (подробности).