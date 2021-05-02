В детской больнице РНИМУ имени Пирогова рассказали о состоянии волгоградских девочек, пострадавших в ДТП на Ставрополье

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото: СШОР №2.

Медики продолжают бороться за жизни детей, которые пострадали в страшном ДТП на Ставрополье с участием фуры и микроавтобуса с девочками-баскетболистками из Волгограда. Накануне вечером, 1 мая, самолет МЧС России доставил в Москву 7 пострадавших. Пятеро юных баскетболисток в возрасте 12-14 лет были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ имени Н.И. Пирогова по поручению министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Четверо девочек в тяжелом состоянии, сообщили «КП-Волгоград» в медучреждении.

- Четверо детей - в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии, из них одна пациентка - в крайне тяжелом состоянии в связи с множественными травмами. Одна девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением ведущих специалистов в рамках междисциплинарного подхода, - отметили в Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Из Ставропольского края в Москву доставили 7 пострадавших в ДТП на трассе – 6 детей и 1 взрослый. Двое из них были госпитализированы в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Также трое пострадавших в аварии уже вернулись в Волгоград. Двум девочкам не требуется стационарное лечение, а один из водителей микроавтобуса отказался от госпитализации в 25-ю больницу. Трое раненных продолжают находиться в клиниках Ставрополья. Одна баскетболистка из волгоградской СШОР №2 находится в краевой детской клинической больнице, еще двое пострадавших – в Грачевской районной больнице.

Напомним, микроавтобус с волгоградскими юными баскетболистками, их тренером Татьяной Шахматовой и сопровождающими попал в аварию 30 апреля на трассе у поселка Ямки в Ставропольском крае. От удара с вылетевшим на встречку «ВАЗом» фура буквально рухнула на ехавший транспорт с детьми. В результате происшествия погибли 5 баскетболистов, которые вместе с командой направлялись на турнир в Черкесск. Момент смертельного ДТП попал на видео. В Волгоградской области 3 мая объявлен днем траура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цветы, игрушки, баскетбольный мяч и свечи: в память о погибших в ДТП детях волгоградцы создали два мемориала

Днем траура в Волгоградской области объявили 3 мая, но горожане решили не отмечать и Первомай (подробности).

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробности).

Директор спортшколы, ученицы которой разбились в ДТП на Ставрополье: «Лучше бы я оказалась вместо кого-то из погибших детей»

Татьяна Астафьева задержалась в Волгограде и поехала вслед за командой на своей машине. Это спасло ее саму и ее внучку от страшной аварии (подробности).

Родителям погибших в ДТП детей из Волгограда помогут с похоронами

Первые похороны могут состояться 3 мая (подробности).