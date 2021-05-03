Задержана тренер детской баскетбольной команды, попавшей в ДТП в Ставрополье

Тренер с юными баскетболистками. Фото: СШОР №2

В Ставропольском крае полиция задержала тренера детской баскетбольной команды из СШОР №2 Волгограда, разбившейся в ДТП с автобусом 30 апреля. О задержании Татьяны Шахматовой сообщил в своем инстаграм тренер московской «Руны» Виктор Харитонов. Сейчас спортсмены собирают средства на то, чтобы нанять коллегам хороших адвокатов. «Мы все понимаем, почему это произошло. Турнир был ежегодный, официальный,.. документы на выезд были. Не было одного – денег и поддержки власти», - говорится в сообщении, которое Харитонов разместил на своей странице.

- Сейчас наступил момент, когда всем нам нужно объединиться, соперники мы только на площадке, а так мы делаем одно общее дело! Это могло произойти с каждым из нас, - написал Виктор Харитонов. - Иначе нас всегда будут делать крайними. За качество дорог все молчат, а это главный фактор безопасности на дороге.

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото школа олимпийского резерва №2.

До этого детские команды из волгоградской школы олимпийского резерва не раз были вынуждены обращаться за помощью в СМИ и соцсетях, чтобы найти спонсоров, которые помогли бы оплатить расходы на поездки на соревнования. Чем успешней была команда, тем больше средств на это требовалось. Родители не справлялись.

Напомним, Татьяна Шахматова и девочки 2008 – 2009 года рождения ехали на соревнования в Черкесск. Прямого сообщения с Волгоградом нет, родители на свои средства наняли микроавтобус. Сопровождения ГИБДД не было. На Ставрополье водитель «девятки» подрезал фуру и та завалилась на бок – прямо на встречный микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда. 5 девочек погибли, еще 13 человек пострадали, в том числе и сама Татьяна Шахматова. Дочь тренера среди тяжело пострадавших детей – она находится в реанимации.

Фото с места ДТП предоставлено очевидцами.

Также после страшного ДТП на Ставрополье задержали директора спортшколы и водителя «девятки». Татьяна Астафьева будет находиться под домашним арестом, лихач – под стражей.

В Волгограде сегодня объявили траур. 3 мая в городе провожали в последний путь пятерых погибших детей.

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