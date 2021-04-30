На Ставрополье разбился автобус с детской баскетбольной командой из Волгограда

Дети ехали на соревнования. Фото предоставлено очевидцами.

В микроавтобусе, который сегодня, 30 апреля, попал в жуткое ДТП в Ставропольском крае, ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Детки ехали на соревнования в Черкесск. Пятеро школьников погибли на месте. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже дал поручение оказать всю необходимую помощь родственникам пострадавших и погибших.

На данный момент известно, что в автобусе ехали воспитанники волгоградской СШОР № 2. Все погибшие - 12-14-летние девочки.

Фото баскетбольной команды школы олимпийского резерва №2, воспитанницы которой погибли в аварии

Глава региона уже провел экстренное совещание и поручил подчиненным оказать всевозможное содействие семьям, чьи дети погибли и пострадали в этой ужасной аварии.

ДТП случилось в Ставропольском крае около хутора Янки автобуса. В микроавтобусе, который направлялся из Волгограда в Черкесск, ехали 14 детей, трое сопровождающих и водитель. По предварительным данным произошло ДТП с участием автобуса, автомобиля КАМАЗ и ВАЗ 2109.

- По поручению главы региона на место происшествия в Ставропольский край выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора Зины Мержоевой, представителями медицины катастроф и соцслужб, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Принято решение оказать содействие в доставке родственникам пострадавших и погибших, - сообщают в администрации Волгоградской области.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области открыли "горячую линию", куда могут обратиться родственники пострадавших в ДТП в Ставропольском крае.

Телефоны горячей линии: 8 (8442) 23-02-82, 8 (8442) 23-02-73.