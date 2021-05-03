В Волгограде прощаются с детьми, погибшими в ДТП на Ставрополье

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото: школа олимпийского резерва №2.

В Волгоградской области понедельник, 3 мая 2021, - траурный день. В этот день в Волгограде попрощаются с пятью детьми, погибшими в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае. Общего прощания не будет. Девочек из баскетбольной команды школы олимпийского резерва №2 похоронят в разное время на разных кладбищах города. Расходы взяли на себя власти региона. Начнутся церемонии с 10 утра. Попрощаться с погибшими девочками придут друзья, родные, близкие и спортсмены. Погибшим детям было от 12 до 14 лет.

В день траура в Волгоградской области приспущены флаги. В городе-герое перенесли репетицию парада, театры отменили спектакли, учреждениям культуры, теле- и радиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи. Волгоградцы скорбят, эта трагедия потрясла всех.

Трое пострадавших в ДТП уже вернулись в Волгоград – двое детей и водитель микроавтобуса, в котором ехала на соревнования баскетбольная команда. Из 19 человек, находившихся в маршрутке, не пострадала лишь одна девочка. Но и она получила ушибы и в ближайшие дни будет под наблюдением врачей, чтобы исключить внутренние травмы. Шесть детей и один взрослый проходят лечение в федеральных медицинских центрах. Их на самолете отправили в Москву. Еще двое пострадавших остаются в больницах Ставропольского края.

- Четверо детей - в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии, из них одна пациентка - в крайне тяжелом состоянии в связи с множественными травмами, - сообщили «КП-Волгоград» в детской больнице имени Пирогова.

Микроавтобус накрыла многотонная фура. Фото предоставлено очевидцами

Напомним, 30 апреля на астраханской трассе в Ставропольском крае «девятка» подрезала многотонную фуру. Из-за этого грузовик завалился набок, раздавив проезжавший по встречной полосе микроавтобус, в котором ехала на соревнования в Черкесск детская баскетбольная команда из Волгограда. 5 детей погибли, еще 13 человек получили различные травмы.

Обычно волгоградские спортсменки ездили на игры на поездах. Но в Черкесск из Волгограда не ходят ни поезда, ни рейсовые автобусы. Поэтому родители решили нанять микроавтобус. Как потом выяснилось, руководство спортшколы не уведомило ГИБДД о предстоящей поездке. Возбуждено уголовное дело.

Лихачу из «девятки» суд избрал меру пресечения в виде ареста. Директора СШОР №2 Волгограда, которой в тот день лишь случайно не оказалось в том микроавтобусе, тоже арестовали.

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