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Происшествия2 мая 2021 11:32

Водитель и две девочки, пострадавшие в ДТП с автобусом детской баскетбольной команды, вернулись в Волгоград

Одного взрослого и шестеро детей самолетом перевезли в московские клиники
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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АВария на трассе на Ставрополье произошла 30 апреля. Фото предоставлено очевидцами.

АВария на трассе на Ставрополье произошла 30 апреля. Фото предоставлено очевидцами.

Трое пострадавших в страшном ДТП на трассе на Ставрополье, где столкнулись фура, легковушка и автобус с детской баскетбольной командой, вернулись в Волгоград. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, родители забрали домой двух девочек. Им не требуется лечение в стационаре. Также в Волгоград вернулся один из водителей автобуса, в котором ехала команда.

- Один из водителей в удовлетворительном состоянии был доставлен в сопровождении волгоградских медиков в городскую больницу скорой медицинской помощи №25. Однако отказался продолжать лечение и уже покинул медучреждение, - добавили в облздраве.

Одна девочка из баскетбольной команды СШОР №2 продолжает лечение в Ставрополе в краевой детской клинической больнице, еще двое пострадавших – в Грачевской районной больнице.

Накануне вечером семеро пострадавших в страшном ДТП в Ставропольском крае самолетом МЧС России были доставлены в Москву. Шестеро детей и одного взрослого госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ имени Пирогова и НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, сообщила пресс-служба минздрава РФ.

- Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, - уточнили в ведомстве.

Напомним, автобус с детской баскетбольной командой из Волгограда столкнулся с фурой на трассе в Ставропольском крае. Юные спортсменки ехали на турнир в Черкесск. Происшествие было спровоцировано водителем еще одного автомобиля, который выскочил на полосу встречного движения и ударил большегруз. Момент смертельного ДТП попал на видео регистратора. Погибли пять девочек 2008 – 2009 года рождения. Еще 13 человек получили травмы, трое детей – в тяжелом состоянии.

3 мая в Волгоградской области был объявлен днем траура по погибшим.

Мы собрали последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда.

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