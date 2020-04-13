Коронавирус в Волгоградской области: подробности о шести новых зараженных

За последние сутки 13 апреля 2020 число зараженных коронавирусом в Волгоградской области увеличилось на шесть человек. Среди них большинство подцепили заразу в Москве. Пожилой мужчина заразился от отдыхавшего за границей сына. Есть среди новых заболевших и 12-летний ребенок. Всего официально подтверждено 44 случая заболевания. Уже покинули больницы семь заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в инфекционных стационарах лежат 102 жителей Волгограда и области, в том числе 12 детей. За последние сутки в больницы и госпитали привезли девять новых пациентов. Прирост заболеваемости за последние сутки составил 15,8%.

- Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1344 человека. Всего обследовано на новый коронавирус 9427 человек, - рассказал журналистам на ежедневном брифинге заместитель комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

На этот раз заболели коронавирусом жители Волгограда, Волжского, Городищенского и Старополтавского районов. По словам главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, среди тех, кому подтвердили диагноз, есть ребенок 12 лет, двое пожилых людей 78 и 68 лет - один из них заразился от вернувшегося из Германии сына, пациенты 26 и 29 лет. В целом 68,2% заразившихся коронавирусом в Волгоградской области это взрослые, среди пациентов с подтвержденным диагнозом 13,6% волгоградцев от 60 лет и старше, чуть больше 18% подцепивших COVID-19 в регионе - дети.

ПНЕВМОНИИ НА КОНТРОЛЕ

После нашумевшего смертельного случая с пневмонией в Жирновском районе, отдельно стали озвучивать статистику и по этому заболеванию.

- В пульманологическом центре клинической больницы №4 сейчас находятся 143 пациента с пневмонией. За прошедшие сутки поступило 7 человек, выписано трое, - сообщил Алимов. - Ни у одного из них не подтвержден коронавирус.

ОПАСНЫЕ ВАХТОВИКИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/772756" frameborder="0"></iframe> О ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13.04.2020 замглавы облздрава Николай Алимов.Екатерина СИМОХИНА

- В основном нас сейчас беспокоят те, кто работал в Москве вахтовым методом или навещал родственников. Есть завезенные из других регионов. Есть такие случаи, что обращаются приехавшие из Москвы в лабораторию "Диалайна". Но не знаю, подтвердится или нет. Был один у них предварительно положительный результат, который направлен в референс-центр для подтверждения, - заявила Ольга Зубарева.

Главный санитарный врач отметила, что всем жителям сельских районов нужно настраиваться на то, что в каждом райцентре может быть больной коронавирусом. Успокаиваться нельзя, практически везде есть лица под меднаблюдением. Так что гигиена, дезинфекция и соблюдение правил самоизоляции обязательны для всех.

А представитель облздрава подчеркнул, что в городе и на селе система по выявлению коронавирусных больных работает одинаково. Ситуация тоже везде одинакова. Ведь вахтовым методом чаще работают именно жители села. И если в районе нет ни одного случая заболевания, это не значит, что их не будет в перспективе.

- Поэтому на селе все те же правила действуют, что и в городе. Также выявляется круг контактных. Если случай первично подтверждается в лаборатории, этого пациента тут же госпитализируют, дальше делают повторные анализы и проводят параллельно лечение. В отношении работы в очаге заболевания тоже нет ничего сверхестественного. Всех, кто мог контактировать, берут под наблюдение еще до подтверждения диагноза, - заявил Николай Алимов.

Контролировать карантинщиков, прибывших в Волгоградскую область из разных регионов страны, будут полицейские. Но о закрытии границ Волгоградской области на въезд речь пока не идет.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Волгоградской области подтвердили у вернувшейся из ОАЭ жительницы Волгограда 24 марта.

Еще троим побывавшим за границей диагноз подтвердили 27 марта. На этот раз география расширилась - Волгоград, Волжский, Камышин. Среди заболевших коронавирусом и 15-летний подросток.

1 апреля количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек. Заразилась почти вся семья девочки из Волжского, у которой ранее подтвердили диагноз, и один человек в Светлоярском районе области.

После нескольких дней затишья 6 апреля объявили сразу о семи новых заразившихся коронавирусом. Пожилые супруги из Волгограда отдыхали на Маврикии, еще одна пара из Волжского приехала из Москвы. Также появились новые заболевшие в Светлоярском районе - супруг ранее заболевшей женщины, плюс муж и жена в Среднеахтубинском районе.

После число зараженных коронавирусом в Волгограде и районах области выросло в разы. Каждый день список пациентов с коронавирусом пополняют несколько человек. Теперь в основном это жители районов области, которые работали в Москве либо ненадолго туда ездили. Немало среди заразившихся коронавирусом волгоградцев и тех, кто подцепил COVID-19 от своих родственников.