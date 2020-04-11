Коронавирус в Волгограде: четверо новых зараженных COVID-19 приехали из Москвы

По данным регионального оперативного штаба на 11 апреля 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано уже 33 случая заражения коронавирусом. Пять из них подтверждены за последние сутки. И, как ни пытаются власти заблокировать его распространение, коронавирус все равно расширяет свою географию. Из пяти новых случаев: два зафиксировано в Иловлинском районе, по одному – в Михайловке, Клетском и Старополтавском районах.

Среди заболевших трое мужчин и две женщины. Четверо вернулись домой из Москвы. При этом мужчина, который вернулся из столицы (где он работал) в Иловлинский район, успел заразить COVID-19 свою жену. Остальные, с кем он контактировал в дни карантина, находятся под меднаблюдением.

В облздраве успокаивают: ситуация под контролем.

- Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - уверяют в региональном комитете здравоохранения.

Из хорошего: из больниц после полного выздоровления уже выписаны семь пациентов – четверо взрослых и трое детей. - Сегодня под наблюдением медиков в больницах остаются 76 человек, в том числе 65 взрослых и 11 детей, - дают новые данные в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 10 апреля в Волгоградской области на 14-дневный карантин будут отправлять не только тех, кто прибыл из-за рубежа, но и тех, кто приехал из эндемичных регионов России. В течение двух недель эти люди не имеют права покидать свое жилище, иначе им грозит немалый штраф. К слову, некоторых нарушителей уже наказали рублем.

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