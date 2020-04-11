2020-04-11T16:45:24+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: четверо новых зараженных COVID-19 приехали из Москвы

К 11 апреля 2020 года в больницах под меднаблюдением находятся 76 человек, в том числе 65 взрослых и 11 детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В больницах остаются 65 взрослых и 11 детей. Фото администрации ВО.В больницах остаются 65 взрослых и 11 детей. Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

По данным регионального оперативного штаба на 11 апреля 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано уже 33 случая заражения коронавирусом. Пять из них подтверждены за последние сутки. И, как ни пытаются власти заблокировать его распространение, коронавирус все равно расширяет свою географию. Из пяти новых случаев: два зафиксировано в Иловлинском районе, по одному – в Михайловке, Клетском и Старополтавском районах.

Среди заболевших трое мужчин и две женщины. Четверо вернулись домой из Москвы. При этом мужчина, который вернулся из столицы (где он работал) в Иловлинский район, успел заразить COVID-19 свою жену. Остальные, с кем он контактировал в дни карантина, находятся под меднаблюдением.

В облздраве успокаивают: ситуация под контролем.

- Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - уверяют в региональном комитете здравоохранения.

Из хорошего: из больниц после полного выздоровления уже выписаны семь пациентов – четверо взрослых и трое детей. - Сегодня под наблюдением медиков в больницах остаются 76 человек, в том числе 65 взрослых и 11 детей, - дают новые данные в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 10 апреля в Волгоградской области на 14-дневный карантин будут отправлять не только тех, кто прибыл из-за рубежа, но и тех, кто приехал из эндемичных регионов России. В течение двух недель эти люди не имеют права покидать свое жилище, иначе им грозит немалый штраф. К слову, некоторых нарушителей уже наказали рублем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Волгограде: женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Жирновске

Власти проверяют, могло ли стать причиной пневмонии заболевание коронавирусной инфекцией: первые анализы отрицательные (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
Волгоградец, воспитывающий в одиночку особенного ребенка, стал «Гордостью России»
Из каких стран возвращались туристы в Волгоград в период коронавируса
В Волгограде будут удаленно набирать контрактников в армию
Дисциплина падает: волгоградцы соблюдают режим самоизоляции на «тройку»
Коронавирус в Волгограде: за сутки плюс пять зараженных
Под Волгоградом водитель сбил велосипедиста и сбежал
В выходные волгоградцев ждут дожди, заморозки и туман
Воспитатель, фельдшер, пенсионерка: за сутки 14 волгоградцев отдали деньги лжебанкирам
На трассе Волгоград-Москва «десятка» влетела в грузовик: двое погибли
Под Волгоградом поймали столичного гостя, нарушившего режим самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 апреля 2020: выписали 6 заболевших, пустили автобусы в райцентры
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 апреля 2020: храмы не закроют, приезжих из других регионов ждет карантин
Самоизоляция в Волгограде: данные о работающих предприятиях и организациях собирают в единую базу
Самоизоляция в Волгограде: еще на 9 человек составили протоколы
В Волгоградской области с 13 апреля введен особый противопожарный режим
Расписание автобусов в Волгоградской области в период самоизоляции
В Волгограде подорожали сахар, масло и лекарства
Власти рассказали, куда повезут рожениц, когда в Волгограде два роддома отдадут коронавирусным
Убийце волгоградского боксера Игоря Шефера грозит 10 лет колонии
На юге Волгограда отремонтировали улицу Гастелло
В Волгограде УК оштрафовали на 250 тысяч рублей за бездействие