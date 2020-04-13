Закрывать границы Волгоградской области из-за коронавируса пока не планируют

13 Апр 2020 2020-04-13T13:49:38+03:00

На брифинге руководители облздрава и Роспотребнадзора рассказали о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области

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В последнее время каждый день число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области неуклонно растет. При этом большинство новых случаев COVID-19 завезены из Москвы и из соседних регионов. Наши люди ездят в столицу работать, навещают родных и привозят домой коронавирусную инфекцию. На брифинге 13 апреля руководители облздрава и Роспотребнадзора рассказали о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области. Но при этом отметили, что о том, чтобы закрыть границы Волгоградской области на въезд речи не идет.

- Как можно в нашем одном государстве закрыть границы? Вы видите, что по странам Европы правительство не сразу это приняло. Принимать решение о закрытии границ на территории РФ может только правительство РФ, - подчеркнула главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Всего на 13 апреля в Волгограде и области 44 заболевших коронавирусом. В больницах уже более ста человек, у большинства из них диагноз уже либо подтвержден, либо предварительно положительный.

ИСТОЧНИК KP.RU