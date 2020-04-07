2020-04-07T12:09:50+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: число заболевших увеличилось до 26 человек

К утру 7 апреля 2020 года диагноз в Волгограде и области подтвердился еще у 11-ти пациентов, еще одного человека выписали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За последние сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 11-ти волгоградцев.За последние сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 11-ти волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Волгограде, по данным на 7 апреля 2020, число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 26 человек. Двоих уже выписали (одного ранее, второго - вчера, 6 апреля). За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 11-ти пациентов. Такие данные приводит федеральное управление Роспотребнадзора. Пока в комитете здравоохранения Волгоградской области не могут сказать, кто эти пациенты.

- Новые данные с подтвержденным диагнозом мы только получили. Не готов пока сообщить детальную информацию об этих пациентах. Но это те, кто находятся у нас в инфекционных больницах под наблюдением. Дополнительно сообщим позже, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника облздрава Николай Алимов.

При этом он сообщил о том, что вчера, 6 апреля, из волгоградской больницы выписали второго пациента, у которого был пролечен коронавирус.

- Он прошел курс лечения, тест по итогу отрицательный. Состояние человека удовлетворительное, поэтому его выписали на дом с рекомендациями. Это житель Волгограда, - отметил Николай Алимов.

Общее число людей, которые на данный момент находится под меднаблюдением на домашней самоизоляции - 2968 человек. Это на 226 человек меньше, чем вчера - у этих людей не подтвердился диагноз. В больницах - 89 человек (68 взрослых и 21 ребенок). Более 4 тысяч волгоградцев обследованы на коронавирусную инфекцию по данным на утро 7 апреля.

Напомним, что вчера, 6 апреля, число больных COVID-19 выросло на 8 человек. Все зараженные находятся под наблюдением медиков в инфекционных больницах. Большинство этих людей недавно вернулись в Волгоградскую область из-за рубежа, либо из других регионов страны. Один из заболевших работал в подмосковной больнице в Коммунарке, куда доставляют коронавирусных больных.

Фото группы Коронавирус. Оперштаб

Фото группы Коронавирус. Оперштаб

В Волгоградской области, тем временем, готовят дополнительные койки в больницах к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В Волгограде развернут госпиталь в больнице №3, готовят отделения и боксы в больницах №4 и №5. В Волжском подготовили 99 коек в «инфекционке» №2, из них 9 коек в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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