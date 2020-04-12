Стали известны подробности о пяти заболевших COVID-19 в Волгоградской области 12 апреля

12 Апр 2020 2020-04-12T14:04:14+03:00

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В Волгоградской области 12 апреля число заболевших коронавирусом достигло 38 человек. Пятерым поставили диагноз 12 апреля, когда пришли положительные тесты на COVID-19. Оперативный штаб сообщил подробности о подцепивших эту опасную инфекцию. Все они взрослые. На этот раз детей среди них нет. Как нет и жителей Волгограда.

- Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в городе Волжском, Иловлинском, Урюпинском и Палласовском районах, - сообщили в штабе. - Среди заболевших три женщины и двое мужчин.

Житель Иловли заразился от родственника, диагноз которого подтвердили до этого. В Урюпинске женщина подхватила инфекцию от дочки, вернувшейся из Воронежа с высокой температурой. Трое вернулись домой из столицы. Всех зараженных поместили в инфекционные боксы. Их родственники и контакты под особым контролем - у них взяли тесты на COVID-19.

Это становится тенденцией. Очень многие жители области работали в Москве. После объявления эпидемии они вернулись домой. На тот момент карантина для приезжих из других регионов не было. Поэтому контактов у таких вернувшихся было достаточно много. Отсюда и большое количество областников с COVID-19.

Карантин для приезжих объявили с 10 апреля. Теперь не только те, кто вернулся из-за границы, должны быть в строгой изоляции 14 дней, но и те, кто добирался домой из регионов с зарегистрированными случаями коронавируса.

На данный момент в инфекционных больницах Волгограда с подозрением на коронавирус находятся 94 человек, среди них 11 детей. Выписали после лечения от COVID-19 семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU