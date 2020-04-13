2020-04-13T17:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор о коронавирусе в Волгограде: идет по нарастающей

Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева прокомментировала обстановку с коронавирусом на 13 апреля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Санитарные врачи считают, что пик заболеваемости коронавирусом в Волгограде еще не пройден.Санитарные врачи считают, что пик заболеваемости коронавирусом в Волгограде еще не пройден.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области продолжает расти. По данным Роспотребнадзора за последние сутки прирост составил 15,8%. Шесть новых заразившихся, среди которых старик и ребенок, всего 44 заболевших. Ситуацию с коронавирусом в Волгограде и регионе в целом прокомментировала главный санитарный врач Ольга Зубарева.

- Пик не пройден. Видим, что заболеваемость растет. Сейчас [среди заболевших] остаются единицы въехавших на территорию РФ. Основные заболевшие - это контакты на территории страны. Уже прослеживается тенденция заражения внутри семейного очага, есть такие случаи, к сожалению. Поэтому меры профилактики остаются все те же, - заявила Ольга Зубарева журналистам, а перед этим попросила всех пришедших на брифинг дружно надеть маски.

Если еще недавно количество карантинщиков стремительно росло, сейчас под наблюдением на дому 1344 человека. В основном это те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Так, в Жирновском районе на карантин посадили несколько десятков человек, в том числе пациентов больницы и медиков, которые контактировали с умершей от пневмонии женщины. При этом диагноз коронавирус у нее не подтвержден.

- Пока, вы видите, идет по нарастающей. Скоро будем друг друга бояться, - говорит Ольга Зубарева. - Жители правильно переживают. В каждом районе может быть такой больной. У нас во всех районах есть лица под меднаблюдением.

Пока же главный санитарный врач советует всем волгоградцам мыть руки, носить маски, проводить дезинфекцию и сидеть дома. А работодателям - внимательно прочитать ее последнее постановление. Там четко прописано, что нужно делать продолжающим работать организациям в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Правила продумали от входа на предприятие и разделения потоков до того, каким должен быть входной контроль, как проводить дезинфекцию и организовать питание сотрудников в столовой.

- На сегодняшний день мы имеем возможность отслеживать всех контактных и устанавливать источник инфекции. Вот когда мы не сможем этого сделать, тогда мы будем в третьей фазе развития эпидпроцесса, - говорит Зубарева. В эту стадию вошла столица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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