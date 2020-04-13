2020-04-13T13:13:10+03:00
Общество

В Жирновске, где волгоградка умерла от пневмонии, под подозрением на коронавирус находятся 50 человек

На самоизоляцию отправили почти весь персонал реанимации районной больницы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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12 медработников больницы отправили в самоизоляцию, еще 24 сотрудника под наблюдением. Фото администрации ВО.12 медработников больницы отправили в самоизоляцию, еще 24 сотрудника под наблюдением. Фото администрации ВО.
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В Жирновском районе Волгоградской области едва ли не весь персонал реанимационного отделения больницы отправили под наблюдение. 12 медработников находятся в самоизоляции и ждут результаты теста на коронавирус. Еще 22 сотрудника больницы - под наблюдением. Вместе с ними ждут диагноз и 16 жителей поселка Линево Жирновского района. А все из-за женщины, которая, 8 апреля скончалась в райбольнице. От чего она умерла – от внебольничной пневмонии или от коронавируса, еще неизвестно.

- Мы обязательно сообщим результат, как только он будет готов, - говорит заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. - На данный момент, в рамках упреждающих мер, мы взяли под наблюдение 50 человек, кто контактировал с умершей женщиной.

Напомним, 8 апреля скончалась 48-летняя женщина из поселка Линево. В райбольницу она поступила в тяжелом состоянии. Первичный диагноз – пневмония. Первый тест на коронаувирусную инфекцию дал отрицательный результат, поэтому в Волгоград ее перенаправлять не стали.

Масло в огонь подлил глава Жирновского района Александр Шевченко. 11 апреля, напомним, он записал к землякам аудиообращение, в котором заявил, что жительница района скончалась от коронавируса. Его обращение каждый час крутили по местному радио, пока в дело не вмешался облздрав и информацию тут же убрали из эфира и соцсетей. А вечером того же дня глава Жирновского района дал опровержение.

«Сегодня утром вы слышали мое обращение. Я поспешил с обнародованием причин смерти женщины – на данный момент еще проходят исследования на коронавирус, результаты которых до вас обязательно будут доведены. Но я призываю вас забыть про беспечность, проникнуться важностью соблюдения режима самоизоляции. Берегите себя, и близких вам людей», - стал успокаивать жирновцев председатель района.

ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ

В поселке Линево жители, разумеется, напуганы. Умершая женщина работала уборщицей в магазине и контактировала со многими селянами. В марте она ездила в Москву. Но близкие к ней люди уверены, что причиной стало то, что она поздно обратилась за медицинской помощью. Говорят, не ходила в больницу по религиозным убеждениям (состояла в секте).

«Я работодатель Елены* (имя изменено – примечание автора). Я была на ее похоронах. Никакого положительного результата на коронавирус и не было. К огромному сожалению, я поздно узнала, что Лена в больнице. Когда 7 апреля я поехала ее навестить, она была уже в реанимации в инфекционном отделении Жирновска. К огромному нашему сожалению ее организм не справился. У нее осталось трое деток, младшей девочке всего 14 лет, а муж умер 9 месяцев назад. Проявите сострадание к семье умершей и перестаньте полоскать ситуацию. Вместо помощи идет один негатив – стыдно, друзья! – написала в комментариях под статьей в «КП-Волгоград» владелица магазина, где работала уборщица, Наталья Манжосова.

Заместитель председателя облздрава также говорит, что у этой волгоградки был ряд хронических заболеваний, и именно они могли стать причиной летального исхода.

- У нас в год 10-11 тысяч людей в регионе болеют пневмонией. Как ни печально, но есть и смертельные исходы, как раз, когда у человека есть сопутствующие заболевания и болезнь протекает тяжело, как у этой женщины, - добавляет Николай Алимов.

Кстати, если еще неделю назад в Волгоградской области больных с пневмонией практически не было, то за минувшие выходные дни с таким диагнозом госпитализировали сразу шесть волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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