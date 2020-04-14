Первая смерть от коронавируса в Волгограде: умершая от пневмонии женщина из Жирновска была заражена

Коронавирус продолжает шагать по стране, распространяется инфекция и по районам Волгоградской области. На 14 апреля в регионе подтвердили диагноз у 46 человек, среди них 8 детей. За последние сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на два человека. Диагноз подтвердили у 38-летнего мужчины из Старополтавского района, который ездил в Москву и контактировал с заболевшим другом. Зарегистрирована и первая умершая от коронавируса - она же вторая с подтвержденным 14 апреля диагнозом. Как сообщил на брифинге зам. руководителя облздрава Николай Алимов, скончавшаяся от пневмонии женщина из Жирновска была заражена коронавирусом.

Расследование со стороны Роспотребнадзора продолжается - умершая из поселка Линево в марте ездила в Москву, где она заразилась COVID-19 еще предстоит выяснить. Признаки простуды у 47-летней женщины появились 30 марта. Поступила в больницу с внебольничной пневмонией на фоне сопутствующих заболеваний. В Волгоград ее везти не стали, ведь первый тест на коронавирус - прижизненный - у нее был отрицательным. У погибшей круглыми сиротами осталось трое детей, мужа она похоронила недавно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/772998" frameborder="0"></iframe> Николай Алимов о первом умершем от коронавируса в Волгоградской области.Екатерина СИМОХИНА

Сейчас в Жирновском районе Волгоградской области под наблюдением находятся около 50 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пациенткой. Это и медики, и другие пациенты, и те, кто приходил в строительный магазин, где работала погибшая. Часть из них на самоизоляции, часть госпитализированы - у них имеются симптомы.

- Под наблюдением в Волгоградской области остаются 1221 человек. В больницах 99 человек, в том числе 89 взрослых и 10 детей, - рассказал журналистам Николай Алимов.

В целом по региону, большинство заболевших COVID-19 приходится на Волгоград, 9 человек заразились в Волжском. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом есть 8 детей, и пожилые люди.

Первый случай заболевания в регионе зарегистрирован три недели назад – 24 марта. На 14 апреля больше всего зараженных коронавирусом в области в Волгограде. На втором месте Волжский – 9 человек с подтвержденным диагнозом. Есть заболевшие коронавирусной инфекцией в Камышине, Михайловке, Городищенском, Клетском, Кумылженском, Иловлинском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Палласовском и Урюпинском районах Волгоградской области (хроника и география распространения коронавируса). В последнее время новые заразившиеся коронавирусом регистрируются каждый день.

Всего в России на 14 апреля более 21 тысячи заболевших COVID-19, большинство из них - в Москве. Почти 1700 человек выздоровели, 170 умерли от коронавируса.

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