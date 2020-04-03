Продление нерабочей недели в Волгограде: губернатор продлил режим самоизоляции до 30 апреля, но разрешил ездить на дачу

Губернатор Волгоградской области определил дальнейшую судьбу волгоградцев на ближайший месяц. Андрей Бочаров 3 апреля подписал постановление, в котором продлевает режим самоизоляциии из-за коронавируса до 30 апреля 2020 года включительно на территории всей области. Решение вполне логично после обращения президента Владимира Путина о продлении нерабочих дней до конца месяца.

- Ситуация остается сложной. В настоящее время под наблюдением на территории Волгоградской области уже находятся более 3,5 тысячи человек. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» – семь человек. В ближайшее время ожидается увеличение числа людей с подтвержденным диагнозом, - обратился к волгоградцам Андрей Бочаров.

В постановлении от 3 апреля 2020 года прописали новые моменты в борьбе с эпидемией COVID-19. Правда, часть ограничений сняли. Например, теперь разрешили выходить из дома, чтобы отправиться на дачу или в загородный дом и обратно. Сделать это можно на личном транспорте (автомобиле или мотоцикле) или на легковом такси.

Также по прежнему можно выходить из дома для того, чтобы сходить в ближайший магазин, в аптеку, вынести мусор или для получения неотложной помощи. Для того, чтобы отправиться на работу, нужно иметь справку от работодателя.

Не забудьте взять с собой паспорт. Это основной документ на данный момент - даже для похода до мусорного бака. Также необходимо иметь с собой уведомление об убытии из места проживания. За ним не надо никуда идти. Составить его можно дома либо от руки либо напечатать. В нем следует указать дату и время заполнения, фамилию, имя, отчество, адрес проживания, цель выхода из дома и предположительную дату возвращения. Не забудьте подписаться.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. Если до этого полицейские штрафовали за нарушение карантина, то сейчас наказание грозит тем, кто покинул свой дом без уважительных причин, указанных в постановлении губернатора Волгоградской области от 3 апреля №238.

Особо важный момент касается деятельности предприятий на территории Волгоградской области. Часть из них снова могут заработать

- Предоставить возможность предприятиям и организациям, работающим на территории региона, за исключением предприятий повышенного риска распространения инфекции, выполнять производственные задачи при безусловном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий на этих предприятиях и в этих организациях, - подчеркнул Андрей Бочаров в своем обращении к жителям области

При этом руководство будет нести личную ответственность за здоровье граждан. Также работодатель будет обязан организовать доставку сотрудников транспортом, который дезинфицируют после каждого рейса.

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