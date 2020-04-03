2020-04-03T13:46:09+03:00
Общество

В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом

Женщина после отдыха в ОАЭ провела в больнице Волгограда с 19 марта по 3 апреля 2020-го
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградка поступила в больницу с симптомами коронавируса 19 марта. Заболевание перенесла в легкой форме. Уже здорова.Волгоградка поступила в больницу с симптомами коронавируса 19 марта. Заболевание перенесла в легкой форме. Уже здорова.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 3 апреля 2020, на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области озвучил сразу две хорошие новости: во-первых, в регионе за минувшие сутки не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной инфекции, во-вторых, выписали первую пациентку, у которой в нашем регионе был поставлен этот жуткий диагноз.

- Сегодня после обеда ее уже выписывают домой. Она прошла полный курс лечения. Это первая женщина в Волгоградской области с диагнозом короновируса. Она поступила к нам в стационар 19 марта. Заболевание у нее прошло в легкой форме, - рассказал Алимов.

Напомним, эта волгоградка накануне отдыхала в Арабских Эмиратах. В Волгоград она прилетела 15 марта, с 16 числа находилась под наблюдением в режиме самоизоляции. Летела она, отметим, с пересадкой – из Дубай в Москву, а затем рейсом Москва-Волгоград. Едва диагноз у волгоградки подтвердился, медики взяли под наблюдение всех, кто был с больной в самолетах, а также всех, кто контактировал в ней уже в Волгограде. Этому очагу развиться не дали. А вот 15-летняя девочка из Волжского по возвращению из Дубай перед тем, как слегла с коронавирусом, успела сходить в школу. Вот там ситуация может закончиться печальнее.

Заместитель главврача инфекционной больницы №1 Волгограда Александр Алюшин рассказал о коронавирусных больных.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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