В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T13:46:09+03:00

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Сегодня, 3 апреля 2020, на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области озвучил сразу две хорошие новости: во-первых, в регионе за минувшие сутки не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной инфекции, во-вторых, выписали первую пациентку, у которой в нашем регионе был поставлен этот жуткий диагноз.

- Сегодня после обеда ее уже выписывают домой. Она прошла полный курс лечения. Это первая женщина в Волгоградской области с диагнозом короновируса. Она поступила к нам в стационар 19 марта. Заболевание у нее прошло в легкой форме, - рассказал Алимов.

Напомним, эта волгоградка накануне отдыхала в Арабских Эмиратах. В Волгоград она прилетела 15 марта, с 16 числа находилась под наблюдением в режиме самоизоляции. Летела она, отметим, с пересадкой – из Дубай в Москву, а затем рейсом Москва-Волгоград. Едва диагноз у волгоградки подтвердился, медики взяли под наблюдение всех, кто был с больной в самолетах, а также всех, кто контактировал в ней уже в Волгограде. Этому очагу развиться не дали. А вот 15-летняя девочка из Волжского по возвращению из Дубай перед тем, как слегла с коронавирусом, успела сходить в школу. Вот там ситуация может закончиться печальнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/770669" frameborder="0"></iframe> Заместитель главврача инфекционной больницы №1 Волгограда Александр Алюшин рассказал о коронавирусных больных.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU